Саакашвили рассказал, что его отравили российские агенты: экс-президент Грузии дал интервью Politico

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого больше года власти Тбилиси удерживают в тюрьме, страдает от резкой потери веса и серьезного ухудшения здоровья. Он заявил, что его отравили агенты российских спецслужб.

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Об этом Михеил Саакашвили рассказал в интервью Politico. Издание передало вопросы политику через его американского адвоката Массимо Д'Анджело и таким же образом получило ответы от него.

По словам Михеила Саакашвили, после его ареста российские агенты "проникли в грузинские службы безопасности" и организовали отравление.

"Я хорошо помню день, когда мне ввели яд, я чуть не умер. С тех пор у меня плохое здоровье", – написал Саакашвили.

Он рассказал, что потерял половину своего веса с момента ареста в октябре 2021 года и сейчас весит 60 килограммов из своих прежних 120 кг.

"В заведении, где я нахожусь, основные решения по лечению принимают службы безопасности, а не врачи – именно они назначают весь медицинский персонал", – написал Саакашвили в своих ответах.

По словам Д'Анджело, небольшие дозы яда, вероятно, были подмешаны в пищу и воду Саакашвили, что, по мнению адвоката, согласуется с методами Кремля, когда дело доходит до ликвидации политических заключенных.

Напомним, Михеила Саакашвили из-за ухудшения состояния в мае 2022 года перевели из тюрьмы в госпиталь.

Politico ознакомились с медицинскими выводами о состоянии здоровья Саакашвили, сделанными в декабре прошлого года. Согласно им, в волосах и ногтях политика обнаружили следы ртути и мышьяка, а в крови обнаружены металлы, также по всему его телу были рваны раны.

"Он выглядел очень истощенным и хилым на видеопоявлениях в суде за последние несколько месяцев", – пишет издание.

Европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский, призвали к увольнению Саакашвили.

Однако Тбилисский суд, рассматривающий дело экс-президента, отказывается освободить его от заключения по состоянию здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта Саакашвили заявил, что находится на грани смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии с призывом об освобождении Саакашвили. Он сказал, что шокирован тем, как Тбилиси позволяет такое отношение к одному из главных системных оппозиционеров режима России, когда диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины.

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