Саакашвили заявил, что похудел почти на 60 кг и находится ''на грани смерти''

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил , что находится на грани смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы. Экс-лидер также выступил с предупреждением народу Грузии после того, как по стране прокатились несколько дней протестов.

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Об этом сообщает издание Sky News. Власти Грузии отвергают возможность и не позволят перевести Саакашвили на лечение в Европу.

"Сначала я был 120 килограммов, сейчас – 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", – сообщил бывший президент.

Его адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние его клиента ухудшается с каждым днем.

"Это ужасная сцена. Он похож на узника концлагеря в нацистской Германии", — сказал Хачапуридзе Sky News.

Саакашвили обратился с призывом к тысячам демонстрантов, которые вышли на улицы, протестуя против предложенных новых законов, называемых пророссийские.

"Будьте очень бдительны, будьте готовы к мобилизации в кратчайшие сроки из-за мстительных настроений режима олигархов", — написал он в своей переписке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к власти Грузии с призывом об освобождении Саакашвили. Он сказал, что шокирован тем, как Тбилиси позволяет такое отношение к одному из главных системных оппозиционеров режиму России во время, когда диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины.

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