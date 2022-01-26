С января по ноябрь 2021 года население Украины сократилось на 400 тыс.: это рекорд за 11 лет

С января по ноябрь 2021 года население Украины уменьшилось почти на 400 тысяч человек. Это является рекордным показателем за последние 11 лет.

В общем, за 11 месяцев прошлого года скончалось 650 тысяч украинцев. Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины.

"Учитывая количество новорожденных, с января по ноябрь 2021 года население уменьшилось почти на 400 тысяч", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в ноябре скончались почти 88 тысяч украинцев. Этот показатель также является рекордным. При чем не только за время пандемии коронавируса, а и за период с 2013 года.

В целом с 2010 года население Украины стало меньше на более 2,6 млн граждан. Это объясняется тем, что показатель смертности последнее время превышает показатель рождаемости.

Основными причинами смертности украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте находится COVID-19. В пятерку также вошли онкология, заболевания органов дыхания и несчастные случаи.

Напомним: летом 2021 года сообщалось, что с начала года смертность в Украине выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в Украине скончались 299 964 человека. Как сообщил Госстат, численность населения страны продолжает сокращаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам ООН, к 2100 году украинцев станет на 45% меньше. Эксперты же называют это естественным процессом и не видят необходимости бить тревогу.