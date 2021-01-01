Войска РФ обстреляли ВСУ в новогоднюю ночь: штаб ООС раскрыл детали

С начала суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook. Боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе из гранатометов и стрелкового оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Схід" у Авдеевки Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У Водяного, что на Приазовье, враг стрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ "Північ" у населенного пункта Золотое-4 российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, у Новолуганского – из стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военные дали адекватный ответ.

За прошедшие сутки, 31 декабря, противник четырежды нарушил режим тишины: стреляли вблизи Старогнатовки из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Широкино – из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета. Также огонь со стороны боевиков велся у Водяного из минометов 120-го калибра, рядом с Талаковкой – из подствольных гранатометов. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Обо всех фактах нарушений сообщено представителям ОБСЕ.

Отчет пресс-службы ООС Facebook Операция Объединенных Сил

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что накануне Нового года ВСУ дали отпор террористам на Донбассе после плотных обстрелов. Провокационный огонь в сторону украинских позиций боевики вели у Авдеевки, Старогнатовки и Водяного.