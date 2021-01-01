Війська РФ обстріляли ЗСУ в новорічну ніч: штаб ООС розкрив деталі

Від початку поточної доби, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомила пресслужба ООС на своїй сторінці у Facebook. Бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України (ЗСУ) на Донбасі з гранатометів та стрілкової зброї (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Схід" біля Авдіївки на Донеччині збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності ОТУ "Північ" біля населеного пункту Золоте-4 російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, біля Новолуганського – зі стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військові надали адекватну відповідь.

Протягом минулої доби, 31 грудня, противник порушив режим тиші чотири рази: стріляли поблизу Старогнатівки з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, неподалік Широкиного – з мінометів 82-го калібру та ручного протитанкового гранатомета. Також вогонь з боку бойовиків вівся біля Водяного з мінометів 120-го калібру, поруч з Талаківкою – з підствольних гранатометів. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Про всі факти порушень повідомлено представників ОБСЄ.

Звіт пресслужби ООС Facebook Операція Об’єднаних Сил

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що напередодні Нового року ЗСУ дали відсіч терористам на Донбасі після щільних обстрілів. Провокаційний вогонь в бік українських позицій бойовики вели біля Авдіївки, Старогнатівки та Водяного.