С начала купального сезона в Украине утонуло 28 детей: полиция и спасатели бьют тревогу

В Украине с начала купального сезона утонуло уже 28 детей. В связи с этим полиция и спасатели бьют тревогу.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Только на прошлой неделе на водоемах Украины в общей сложности погибли 38 человек.

Спасатели также сообщили, что сегодня, 24 июня, в Сумской области, на берегу пруда в селе Сакуниха Роменского района, найдены вещи мужчины и женщины. Тела были подняты и доставлены на берег водолазами ГСЧС.

"Не игнорируйте правила безопасности! Не теряйте бдительность. Особенно внимательно следите за детьми", – подчеркнули спасатели.

Кроме того, работник ювенальной полиции Василий Богдан на своей странице в Fаcebook еще раз напомнил правила поведения в воде и возле нее:

– Не оставляйте детей без присмотра. Даже если ребенок хорошо плавает.

– Если вы отдыхаете с компанией, назначьте ответственного взрослого. Установите дежурство между взрослыми для постоянного наблюдения за детьми на пляже или у бассейна.

– Научите детей, как правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации на воде.

– Все дети должны носить спасательные жилеты, когда находятся на лодках, катамаранах или других плавсредствах.

– Купайтесь в специально отведенных местах. Выбирайте для купания пляжи и бассейны, где есть спасатели и соответствующее оборудование для безопасности.

– Избегайте купания в местах с быстрым течением, глубокими ямами, скалами или другими опасностями.

– Дети всегда должны купаться в компании друзей или взрослых, самостоятельно в воду заходить нельзя.

– Избегайте слишком активных игр в воде, которые могут привести к травмам или случайным утоплениям.

– Убедитесь, что ребенок не устал и не имеет признаков переохлаждения.

– Перед купанием обязательно напоминайте детям о правилах безопасности на воде и обсуждайте возможные риски.

Он также привел несколько резонансных примеров, когда отдых на воде закончился смертью детей:

– Мальчик в возрасте 4 лет во время купания в бассейне в резиновых нарукавниках и жилетах, начал тонуть после того, как эти плавательные средства слетели. Родители в это время отдыхали рядом в беседке, однако сразу этого не заметили. Во время проведения реанимационных мероприятий спасти мальчика не удалось.

– Тетя вместе с племянниками отдыхала у водоема. Женщина отошла к раздевалке, оставив мальчика 8 лет у воды. Когда вернулась на берег его уже не было. Позже ребенка обнаружили водолазы.

– 17-летний подросток с другом совершали сплав на SUP-досках по реке. Кроме них, были два инструктора и другие желающие отдохнуть на досках. Не удержав равновесие, несовершеннолетний упал из сапборда в воду, после чего больше не вынырнул. Он не обладал достаточными навыками плавания, а от спасательного жилета отказался. И никто не посоветовал и не настоял его надеть.

"Помните. Следуя этим советам, вы сможете обеспечить безопасный и приятный отдых на воде не только для себя, но и для ваших детей", – резюмировал правоохранитель.

Напомним, 2 июня, на пруду в Киевской области утонул двухлетний ребенок. Трагедия произошла в селе Мархаловка Фастовского района. По предварительным данным, ребенок самостоятельно вышел со двора и пошел играть к водоему, где упал с берега в водоем.

Ранее также сообщалось, что в Хмельницкой области произошла трагедия. В селе Сутковцы во время купания на местном водоеме утонули двое подростков.

Как писал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во время купания утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла на озере Вербное. А на реке Днестр в пределах Черновицкой области трое суток спасатели искали 15-летнего парня. Подросток скрылся на воде, когда купался с друзьями.

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