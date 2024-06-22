Трагедия в Киевской области: в пруду утонул 2-летний мальчик. Фото

В Киевской области двухлетний ребенок утонул в пруду. Трагедия произошла в субботу, 22 июня, в селе Мархаловка Фастовского района.

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Об этом сообщает Национальная полиция. По предварительным данным, ребенок самостоятельно вышел со двора и пошел играть в пруд, где упал с берега в водоем.

Из воды мальчика вытащил мимо проходящий местный житель. В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра малолетних детей! В случае исчезновения ребенка, сразу звоните по телефону на спецлинию "102", – в который раз напомнили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошла трагедия. В селе Сутковцы во время купания на местном водоеме утонули двое подростков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во время купания утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла на озере Вербное. А на реке Днестр в пределах Черновицкой области трое суток спасатели искали 15-летнего парня. Подросток пропал в воде, когда купался с друзьями.

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