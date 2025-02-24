С Масленицей: хорошие поздравления к празднику

Масленица – теплый, радостный праздник, исполненный вкусных угощений, веселья и искренних пожеланий. В это время принято делиться добрыми словами и желать добра, любви и радости. Сырная неделя в этом году продлится с 24 февраля по 2 марта.

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OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с Масленицей. Это прекрасная возможность поздравить родных, друзей и знакомых с замечательным праздником в преддверии весны.

Поздравления с Масленицей в прозе

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Поздравляю с Масленицей! Это особенное время, когда мы прощаемся с зимой и встречаем весну, наполняя свое сердце светом и радостью. Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, мира и гармонии. Желаю вам теплых объятий, искренних слов, незабываемых моментов и изобилия во всем. Пусть в вашем доме царит любовь, а в сердце – спокойствие. Пусть все проблемы остаются позади, а впереди ждет только счастье.

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Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла, как по маслу, была легкой и насыщенной интересными моментами. С праздниками вас!

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Поздравляю с Масленицей! Пусть прошедшая зима унесет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в ваши будни свет, добро и удачу!

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В эти праздничные дни мы провожаем зиму, а с ней – и все беды и невзгоды! На пороге весны, этого вкусного веселого праздника, хочется пожелать обновления и счастливых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, согласия и довольства. Пусть солнце светит ярче, беды уходят, а в сердце навсегда поселится счастье и добро.

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Масленица – это время, когда стоит прощаться с прошлым и открывать двери для новых свершений и счастливых перемен. Желаю удачи во всех начинаниях, успеха в делах, вдохновения и большой силы духа! Пусть судьба дарит яркие моменты, незабываемые путешествия и подлинное счастье. Пусть каждый новый день будет полон хороших новостей и приятных сюрпризов. Веселых праздников и вкусных блинов!

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Желаю много искренних улыбок, веселых встреч, душевных разговоров и вкусных угощений! Пусть в жизни будет больше солнечных дней, а рядом всегда будут хорошие люди. Пусть Масленица подарит вам хорошее настроение, новые возможности и море положительных эмоций.

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Масленица – праздник семейного тепла, добрых традиций и вкусных угощений. Желаю мира, здоровья и много счастливых моментов в кругу самых дорогих людей! Пусть в нашем доме всегда царит согласие, в сердцах – любовь, а на столе – достаток. Пусть эта Масленица сожжет все невзгоды и откроет дорогу к светлому, радостному будущему. Желаю вам добра, вдохновения и приятных неожиданностей.

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Пусть эта неделя принесет в дом изобилие, мир и счастье, а ароматные блины символизируют богатство и уют. Желаю, чтобы ваша жизнь была теплой, как весеннее солнце, вкусной, как лучшее лакомство, и яркой, как народные гуляния. Веселых празднований, звонкого смеха и щедрого стола!

Поздравления с Масленицей в стихах

Масниця прийшла до нас,

З святом цим вітаю вас!

Зичу, щоб нам всім щастило,

Полум’я в душі горіло,

Успіхів, кохання всім,

І наїстися млинців!

***

З Масницею вас вітаю

І сердечно побажаю:

Сили, успіхів, натхнення,

Радісного повсякдення,

Радощів, любові всім

І щастить нехай усім!

***

Масниця вже йде до хати,

Бо весну час зустрічати

І млинцями пригостити,

Що багато завжди жити.

До життя бажаю спраги!

Серце буде хай співати,

Жарти, танці та розваги

Свято будуть прикрашати.

***

Народ, весну скоріше зустрічайте,

Смачними млинцями пригощайте!

Бажаю всім нам весело жити,

Радіти, любити, мріяти, творити!

Хай негаразди повз проходять,

Щастя та успіх у кожен дім заходять.

***

З Масляною вас вітаю!

Хай вам свято нагадає,

Що життя смачне, чудове,

Що все добре буде знову!

Сонця вам на головою,

Не зустрітися з журбою.

Мир хай буде панувати,

А всі люди – щастя мати!

***

Люту зиму провели

Й святкування почали.

І млинців понапікали –

Масляну так зустрічали.

Побажаю всім добра,

Щастя, миру і тепла.

Запальних гулянь до рання.

Ось такі вам побажання.

Поздравления с Масленицей своими словами

Пусть Масленица принесет в ваш дом радость и тепло! Пусть ваше сердце будет таким же щедрым, как праздничный стол, а душа – светлой, как весеннее солнце! Пусть вкусные блины символизируют благополучие, хорошее настроение и счастливые моменты. Веселой Масленицы и мирного неба над головой!

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Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ваша жизнь была сладкой, как мед, теплой, как домашние блины, и щедрой, как весеннее солнце! Пусть в душе всегда будет весна, а в сердце много любви. Радости, веселья и вкусных празднований!

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Дорогие мои, от всего сердца поздравляю вас с Масленицей! Желаю, чтобы в вашем доме царили мир, уют и изобилие. Пусть ваша жизнь будет радостной, наполненной теплом родных сердец и вкусными моментами! Пусть все тревоги растают, а счастье будет таким же безграничным, как весеннее небо!

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Пусть эта Масленица прогонит все проблемы и подарит хорошее настроение! Желаю счастливых дней, светлой души, звенящего смеха, щедрого стола и незабываемых мгновений в кругу родных. Пусть тепло Масленицы согревает вас весь год!

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Поздравляю с началом Сырной недели! Пусть Масленица наполнит ваш дом уютом и добром, а сердце – радостью и любовью! Желаю мира, здоровья и изобилия. Пусть тепло этого праздника окутает вас и принесет много светлых моментов в жизни.

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Поздравляю с Масленицей! Желаю вам богатого стола, счастливых улыбок и гармонии в душе! Пусть все задуманное сбывается, а каждый день будет полон радостных событий. Здоровья, любви и света вам и вашим родным!

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Пусть Масленица принесет в вашу жизнь больше счастья, радости и тепла! Желаю, чтобы все проблемы остались позади, а впереди ждали только приятные события и хорошие новости. Вкусные блинчики, искренние улыбки и приятное празднование!

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Друзья, поздравляю с Масленицей! Пусть эта неделя будет полна веселья, хороших встреч и вкусных угощений! Желаю вам удачи, позитива и хорошего настроения. Пусть вместе с весной в вашу жизнь придет множество новых возможностей и счастливых моментов.

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Поздравляю с Масленицей! Желаю вам истинного счастья, согревающего душу, нежной любви, дарящей крылья, и гармонии, наполняющей жизнь смыслом. Пусть все проблемы останутся в прошлом, а впереди ждет только светлое будущее. Вкусных блинов, теплых объятий и чудесного праздника!

***

Поздравляю с прекрасным праздником – Масленицей! Пусть эта неделя принесет в вашу жизнь радость, свет и гармонию. Желаю вам тепла в душе, мира в сердце и любви в семье! Пусть ваши дни будут такими же яркими, как весеннее небо, а улыбки – искренними и теплыми. Пусть жизнь будет вкусной, как лучшие блины, исполненные приятных событий и неожиданных радостей. Здоровья вам, удачи, благополучия и всех благ!

Открытки с Масленицей

Ранее OBOZ.UA рассказывал, от чего зависит дата Масленицы и как ее вычисляют.

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