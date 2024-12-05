С Днем волонтера: искренние поздравления и благодарность в стихах и прозе

Международный день волонтера отмечается ежегодно 5 декабря. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году, чтобы отметить вклад добровольцев в экономическое и социальное развитие.

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Волонтеры - это люди, добровольно оказывающие свою помощь или время в пользу общества или конкретных лиц, обычно без получения финансового вознаграждения. Они могут быть вовлечены в различные виды деятельности: от оказания помощи пострадавшим от катастроф, поддержки бездомных, помощи в больницах, до организации образовательных или культурных мероприятий.

Основными чертами волонтеров есть готовность работать в пользу других, преданность делу и отсутствие материальной выгоды от своей деятельности. В Украине волонтеры часто принимают участие в гуманитарных миссиях, особенно во время кризисных ситуаций, таких как войны или природные катастрофы, где они организуют сбор помощи, доставку медикаментов, продуктов и других необходимых вещей нуждающимся.

Волонтерская деятельность является важной частью гражданского общества, поскольку помогает строить доверие, взаимопомощь и солидарность среди людей.

Хорошие слова о волонтерах

Дорогой человек, который приносит добро в этот мир! С Днем волонтера! Ты настоящий герой, который делает этот мир лучше, не ожидая ничего взамен. Твоя доброта, преданность и готовность помочь всегда вдохновляют. Спасибо тебе за твой труд, поддержку и тепло, которое ты даришь другим.

Ты важная часть изменений, которые мы хотим видеть в мире. Желаю тебе здоровья, радости и невероятных возможностей для достижения вершин! Спасибо за твою доброту, терпение и преданность. Ты – настоящий пример для подражания!

Благодарность волонтерам во время войны

Поздравляем всех волонтеров с профессиональным праздником! Ваш бескорыстный труд, преданность и гуманизм – это настоящий пример для всех нас. Спасибо за ваш неутомимый труд на благо других!

Дорогие волонтеры, поздравляем вас с Днем волонтера! Вы – настоящие герои нашего времени. Ваша доброта, сострадание и готовность всегда прийти на помощь делают мир лучше. Спасибо за вашу великую душу!

С Днем волонтера! Вы – ангелы-хранители для многих людей. Ваша преданность своему делу вдохновляет и мотивирует. Желаем вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и успехов во всех ваших начинаниях.

Дорогие волонтеры! От всего сердца поздравляем вас с вашим праздником. Ваша бескорыстная помощь тем, кто в ней нуждается, – это настоящий подвиг. Спасибо вам за все, что вы делаете!

Смс ко Дню волонтера

Низкий поклон вам, волонтеры! Благодаря вам мир становится лучше. Ваша доброта и сострадание – лучшее, что может быть в человеке. Спасибо за ваш неутомимый труд!

Выражаем искреннюю благодарность всем волонтерам за ваш бесценный труд! Ваша помощь – это настоящее спасение для многих людей. Спасибо за вашу преданность и профессионализм.

Дорогие волонтеры, вы – наши герои! Ваша самоотверженность и желание помогать другим заслуживают высочайшего уважения. Благодарим вас за все, что вы делаете для нашей страны.

Словами не передать всю нашу благодарность вам, волонтеры! Ваша работа – это подлинное служение людям. Спасибо за вашу доброту, сострадание и неравнодушие.

Стихотворение о волонтерах

Автор Олександр Кобиляков:

Пишаюсь я козацьким духом,

Незламним, сильним та міцним,

Потужним волонтерським рухом,

Та як народ наш - вольовим.

Непереможним, нескоримим,

Що став під жовто-синій стяг,

Єдиним, як ніколи, вільним,

Твердим, немов сталевий цвях.

Тим, хто бере до рук не зброю

,І, ризикуючи життям,

Везе солдатам гумконвої –

Рідненькі, дякуємо вам.

***

Хто день і ніч плете та шиє,

Тушкує, смажить та пече,

Хто нагодує, обігріє,

Від Бога - волонтером є.

***

Леонід Луговий: "Волонтери"

Пропустіть їх на "нуль", офіцери,

Потісніться, бліндажна рідня.

З вами ділять біду волонтери,

Білі ангели чорного дня.

Дим воєнний окутав країну,

Підірвали сапери мости.

І ні батьку, ні внуку, ні сину

У вогні переправ не знайти.

На передньому краї гармати,

У повітрі гвинти і стволи,

А на цілу державу солдати,

Хто байдуже пройти не змогли...

Від шкільної кухарки до мера,

Без перерви, з весни до весни,

Ви в упряжці одній, волонтери,

Безвідмовні конячки війни...

У небі шлях пролягає пілоту,

У волонтера - дороги свої...

Пробирається джип по болоту

До траншей бойової сім'ї.

І коли в догоряючій тиші

Дим з окопів сповзе навмання,

Слід в історії скромно залишать

Білі ангели чорного дня.

С Днем волонтера картинки

Ранее OBOZ.UA писал, как формировалась киевская ТРО и как волонтеры брали оружие в руки, чтобы стать на защиту страны.

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