С Днем волонтера: искренние поздравления и благодарность в стихах и прозе
Международный день волонтера отмечается ежегодно 5 декабря. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году, чтобы отметить вклад добровольцев в экономическое и социальное развитие.
Волонтеры - это люди, добровольно оказывающие свою помощь или время в пользу общества или конкретных лиц, обычно без получения финансового вознаграждения. Они могут быть вовлечены в различные виды деятельности: от оказания помощи пострадавшим от катастроф, поддержки бездомных, помощи в больницах, до организации образовательных или культурных мероприятий.
Основными чертами волонтеров есть готовность работать в пользу других, преданность делу и отсутствие материальной выгоды от своей деятельности. В Украине волонтеры часто принимают участие в гуманитарных миссиях, особенно во время кризисных ситуаций, таких как войны или природные катастрофы, где они организуют сбор помощи, доставку медикаментов, продуктов и других необходимых вещей нуждающимся.
Волонтерская деятельность является важной частью гражданского общества, поскольку помогает строить доверие, взаимопомощь и солидарность среди людей.
Хорошие слова о волонтерах
Дорогой человек, который приносит добро в этот мир! С Днем волонтера! Ты настоящий герой, который делает этот мир лучше, не ожидая ничего взамен. Твоя доброта, преданность и готовность помочь всегда вдохновляют. Спасибо тебе за твой труд, поддержку и тепло, которое ты даришь другим.
Ты важная часть изменений, которые мы хотим видеть в мире. Желаю тебе здоровья, радости и невероятных возможностей для достижения вершин! Спасибо за твою доброту, терпение и преданность. Ты – настоящий пример для подражания!
Благодарность волонтерам во время войны
Поздравляем всех волонтеров с профессиональным праздником! Ваш бескорыстный труд, преданность и гуманизм – это настоящий пример для всех нас. Спасибо за ваш неутомимый труд на благо других!
Дорогие волонтеры, поздравляем вас с Днем волонтера! Вы – настоящие герои нашего времени. Ваша доброта, сострадание и готовность всегда прийти на помощь делают мир лучше. Спасибо за вашу великую душу!
С Днем волонтера! Вы – ангелы-хранители для многих людей. Ваша преданность своему делу вдохновляет и мотивирует. Желаем вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и успехов во всех ваших начинаниях.
Дорогие волонтеры! От всего сердца поздравляем вас с вашим праздником. Ваша бескорыстная помощь тем, кто в ней нуждается, – это настоящий подвиг. Спасибо вам за все, что вы делаете!
Смс ко Дню волонтера
Низкий поклон вам, волонтеры! Благодаря вам мир становится лучше. Ваша доброта и сострадание – лучшее, что может быть в человеке. Спасибо за ваш неутомимый труд!
Выражаем искреннюю благодарность всем волонтерам за ваш бесценный труд! Ваша помощь – это настоящее спасение для многих людей. Спасибо за вашу преданность и профессионализм.
Дорогие волонтеры, вы – наши герои! Ваша самоотверженность и желание помогать другим заслуживают высочайшего уважения. Благодарим вас за все, что вы делаете для нашей страны.
Словами не передать всю нашу благодарность вам, волонтеры! Ваша работа – это подлинное служение людям. Спасибо за вашу доброту, сострадание и неравнодушие.
Стихотворение о волонтерах
Автор Олександр Кобиляков:
Пишаюсь я козацьким духом,
Незламним, сильним та міцним,
Потужним волонтерським рухом,
Та як народ наш - вольовим.
Непереможним, нескоримим,
Що став під жовто-синій стяг,
Єдиним, як ніколи, вільним,
Твердим, немов сталевий цвях.
Тим, хто бере до рук не зброю
,І, ризикуючи життям,
Везе солдатам гумконвої –
Рідненькі, дякуємо вам.
***
Хто день і ніч плете та шиє,
Тушкує, смажить та пече,
Хто нагодує, обігріє,
Від Бога - волонтером є.
***
Леонід Луговий: "Волонтери"
Пропустіть їх на "нуль", офіцери,
Потісніться, бліндажна рідня.
З вами ділять біду волонтери,
Білі ангели чорного дня.
Дим воєнний окутав країну,
Підірвали сапери мости.
І ні батьку, ні внуку, ні сину
У вогні переправ не знайти.
На передньому краї гармати,
У повітрі гвинти і стволи,
А на цілу державу солдати,
Хто байдуже пройти не змогли...
Від шкільної кухарки до мера,
Без перерви, з весни до весни,
Ви в упряжці одній, волонтери,
Безвідмовні конячки війни...
У небі шлях пролягає пілоту,
У волонтера - дороги свої...
Пробирається джип по болоту
До траншей бойової сім'ї.
І коли в догоряючій тиші
Дим з окопів сповзе навмання,
Слід в історії скромно залишать
Білі ангели чорного дня.
С Днем волонтера картинки
Ранее OBOZ.UA писал, как формировалась киевская ТРО и как волонтеры брали оружие в руки, чтобы стать на защиту страны.
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