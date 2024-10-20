Это исторический факт: военные напомнили, как формировалась киевская ТРО и какую роль в этом сыграл Порошенко

В первые дни полномасштабного вторжения, в конце февраля – начале марта 2022 года, большинство органов государственной власти эвакуировались из Киева в западные области Украины.

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Об этом напомнили в соцсетях военные, которые 24 февраля вступили в ряды Теробороны Киева.

Бывший министр инфраструктуры, военный Владимир Емельян, который сейчас лечится после тяжелого ранения, рассказал, что Украину в первые недели полномасштабного вторжения "отстояло воинственное меньшинство".

"Именно и меньшинство, из которого постоянно избивались, последовали и преследовали. 24 февраля 2022 года уже окончательно стало не смешно и до большинства наконец дошло: хуже наступило", - написал Владимир Емельян в Facebook.

Он рассказал, что Петр Порошенко был с войском с первого дня и помогал бригадам ТРО.

"Я помню пустые улицы Киева, молчание в эфирах украинских чиновников, 90% которых дременули за Карпаты, недели выжидания украинских олигархов и застройщиков: кто победит?, и очереди, очереди к военкоматам: дайте оружие! Вопрос: чем воевать? тогда стоял острейший, потому что украинские власти сделали все, чтобы сорвать обеспечение войска и превратить украинские города в легкую добычу Красной Армии. Петр Порошенко был с войском с первого дня и остается с ним по сей день. В первый день Великой войны 206 батальон 241 бригады ТРО был обеспечен всем, от оружия до формы и еды именно его усилиями и помощью других волонтеров. В дальнейшем его поддержку получат десятки батальонов и бригад", – написал Омелян.

Военный Сергей Костинский вспоминает, как пришел на Лаврскую, где формировался 206-й батальон ТрО.

"Между 12:00 и 13:00 24.02.2022 пришел на Лаврскую, 16, в офис "ЕС". Через несколько часов таскал ящики с оружием и боеприпасами на какой-то базе, все это имущество затем перевозили на Лаврскую, для вновь 206 отдельного батальона 112 отдельной бригады ТрО. Потом стоял на посту. Затем получил РКК-74. Сначала находился в составе второй стрелковой роты, позже перешел в третью, за своими крымскотатарскими братьями", - рассказал Констинский.

"В третьей роте выяснилось, что большинство ребят сначала катались по Киеву, по военкоматам, стояли в очередях и получали отказы в мобилизации. Потому что раньше не служили. На Лаврской, 16 им сразу выдали оружие и боекомплект. Еще позже мы начали выполнять боевые задания. Как только завершилась киевская кампания, вместе со своими собратьями написал рапорт о согласии ехать в Николаев. И уехал", – пишет военный.

Он подчеркнул, что 206 батальон ТРО был создан благодаря Петру Порошенко.

"Создал ли Порошенко 206 батальон? Да. Обеспечил ли вооружением? Да. Является ли этот батальон сегодня олицетворением героизма и стойкости, несмотря на количество потерь личного состава, в первую очередь, среди добровольцев, пришедших защищать страну в первые дни? Однозначно да. Может Петр Порошенко утверждать, что с первого дня стоит на защите страны? Совершенно да. Это исторический факт", - констатирует Сергей Констинский.

Командир одного из батальонов ВСУ Александр Погребиский, который в первые дни полномасштабного вторжения организовал боевую подготовку бойцов 206-го батальона, участвовал в эвакуации жителей Приирпения и одним из первых зашел в оскверненную Бучу, отметил, что этот батальон быстро пожаловал.

"Очень хорошо помню 24 февраля 2022, ведь очень глубоко был в процессе формирования 206 батальона. Который предварительно с приблизительным костяком по штату был сформирован заранее, потому что видели к чему идет! Помню, как быстро благодаря Порошенко этот батальон удалось вооружить, одеть, обуть, и наладить логистику и обеспечение, которым занимался Бирюков".

"Первая рота поехала занимать позиции уже в 19:00, 22, уже штатно распределена с командирами, пулеметчиками гранатометчиками и соответствующим вооружением! Помню, как из колес мы учили людей пользоваться АК и контролировали меры безопасности! Помню и Гудыменко, и Швеца, которые просили пулеметы и которым они были выданы! Помню первых погибших и первого попавшего в плен бойца…( на перекрестке Гостомель Ирпень), - пишет офицер ВСУ.

Он также вспомнил, как мэр Ирпеня обратился к Порошенко за помощью с эвакуацией людей.

"И мы это делали, пока не вмешались власти и запретили 206-му этим заниматься! Помню, как 206-й получил БР на юг и помню, как погиб Каракай", - вспоминает Александр Погребиский.

Генерал СБУ Виктор Кононенко подчеркнул, что в первые часы полномасштабной войны Петр Порошенко был вместе с защитниками Киева.

"24 февраля 2022 года я помню удивительно хорошо. После первых взрывов, около 5:00 утра, мой первый звонок был именно в ЧП, которого я попросил офис "Европейской Солидарности" под формирование батальона. Потом я набрал комбата 206 батальона 112 бригады ТРО и сказал, что есть место для дислокации, давай формировать подразделение. 206 батальон 112, а затем 241 бригады ТРО состоялся благодаря Петру Алексеевичу. Мы едва ли не единственные в Киеве имели горячее питание, медицинское и другое обеспечение, оружие, в очередях за которым стояло множество только что сформировавшихся подразделений. Он был не рядом, а с нами, – частью единой команды добровольцев, вставшей на защиту своего государства. А власти, которые сегодня рассказывают о своем безграничном героизме, я в первые дни войны не слышал и глубоко сомневаюсь, что в эти дни она вообще была в Киеве", - написал Кононенко.

Военный Алексей Петров вспоминает, как на средства Порошенко обеспечивали терроборону.

"Вместе с Юрием Бирюковым приезжаем на оптовый состав "Милитариста". И забираем все, что не забронировано другими подразделениями. Общая цифра в счете из разряда "темно в глазах". Кто оплатил этот счет, вопрос риторический. Все то же, только на оптовом складе другой фирмы, которая также специализируется на продаже тактических одежд и снаряжения. Снова счет с сумасшедшей суммой. Кроме этого, куча картинок перед глазами о пулеметах на асфальте парковки, которые привез Порошенко. О той же эвакуации людей из Ирпеня. Миллион вопросов решался одним телефонным звонком. Не моим, конечно. Почему бы не вспомнить новенькие пикапы JAC, которые мы с Бирюковым отогнали одним специалистам на переоборудование и еще многое. Откуда они взялись? Кто их купил? Вопрос по тому же разряду", - написал Петров.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, которая с первых дней вторжения оставалась в Киеве, отметила, что большинство органов центральной власти и руководство силовых структур спешно покинули столицу и переехали ближе к западной границе Украины.

"Вижу, для многих украинцев, в том числе пользователей соцсетей, стало открытием то, что 24 февраля 2022 года власть, за исключением Зеленского и нескольких его соратников, массово сбежала из Киева. К сожалению, это верно. Начиная от правительства, которое почти в полном составе выехало в Ивано-Франковск, Тернополь и Львов, включая большую часть руководства ОП, Нацсовет по ТВ, ДБР и прокуратуру, которые с лыжными палками до мая гуляли где-то по карпатским склонам. И некоторыми депутатами, которых доставляли на 20-минутные заседания спецпоездом из Закарпатья. Иногда мы еще и ждали открытия сессии, потому что спецпоезд опаздывал. Правительственные здания пустовали, а мы не могли дозвониться до некоторых министров, которые тайно отвечали, что они не в Киеве. Это все правда", – подчеркнула Ирина Геращенко.