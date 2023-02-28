Россия вербует в Ливане палестинских боевиков для участия в ЧВК ''Вагнер'' в Украине – СМИ

Россия вербует в Ливане палестинских боевиков для участия в войне на Украине. Уже около 300 таких наемников прошли скорую подготовку в РФ и были отправлены на передовую. Еще одна группа из примерно 100 палестинских боевиков в ближайшее время готовится к отправке в Россию.

Видео дня

Об этом сообщило ближневосточное англоязычное издание The Media Line, ссылаясь на информацию собственных источников в службе безопасности Ливана. Отмечается, что Москва обещает палестинским наемникам 350 долларов в месяц и помощь их семьям.

Источник в службе безопасности Ливана сообщил, что вербовку палестинских боевиков на войну в Украине проводят лица, якобы связанные с посольством Палестины в этой стране. В частности, вербовка активно проходит в крупнейшем в Ливане лагере беженцев Айн аль-Хальва, который находится южнее портового города Сидон.

Большинство тех, кого завербовали, родились после 1969 года, а следовательно, они не имеют должной регистрации в ливанских органах власти, что облегчает им выезд из Ливана, не привлекая внимания государственных служб.

Источник в ливанских службах безопасности также указал, что вербовка палестинцев осуществляется под контролем базирующейся в Ливане группировки "Хезболла" и имеющей поддержку со стороны Ирана. "Хезболла" также отправляет в Украину своих боевиков, имеющих опыт управления беспилотниками.

Однако большинство наемников являются членами политического движения ФАТХ, возглавляемого президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а также партии "Народный фронт освобождения Палестины".

Пока неизвестно, сколько именно палестинцев было завербовано воевать на стороне России, но считается, что примерно 300 человек, пройдя скорую подготовку в России, уже отправились на фронт.

Кроме того, в лагере беженцев Эйн-аль-Хальва организуется еще одна группа из примерно 100 дополнительных боевиков, которая в ближайшее время готовится к отправке в Россию.

Риад Кахваджи, ветеран ливанского исследователя по делам безопасности и обороны, сказал в комментарии The Media Line, что вербовка палестинцев из Ливана не является чем-то непостижимым.

"Я не удивлен, что так происходит, потому что ситуация в лагерях жалкая... и работы для молодежи нет. Не удивительно, что они были завербованы россиянами в обмен на выплату им зарплаты, потому что среда лагеря открыта для таких возможностей. В палестинских лагерях как в Сирии, так и в Ливане высокий уровень безработицы, поэтому не удивительно, что такое случается", – сказал Кахваджи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вербует сирийцев для отправки на войну в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!