Парень из России публично признал Крым украинским и объяснил, почему. Видео

Российский блогер рассказал своим соотечественникам, почему временно оккупированный РФ Крым является украинским, чем вызвал шквал комментариев.

Ролик он опубликовал в ТікТок, на это обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), сделав репост видео в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах парень сразу же заявил, что он россиянин по гражданству и после этого обратился к "кремлеботам", объясняя фейковость референдума в Крыму.

Он указал на 73-ю и 72-ю статьи украинской Конституции, согласно которыми вопросы об изменении границ страны можно решать только на всеукраинском референдуме, который может быть назначен только украинским президентом или парламентом.

При этом блогер напомнил, что ночью 27 февраля 2014 года российские спецназовцы захватили штурмом органы власти в Крыму.

"Был нарушен Будапештский меморандум. Крым российским признали только 8 государств, среди которых Афганистан, Сирия, Куба, Венесуэла и другие нищие страны", – добавил он.

Также подчеркнул, что во временно оккупированном Крыму из-за экономических санкций до сих пор так и не заработали российские банки или популярные мировые бренды, например, Mcdonald’s. На возможное заперечення, мол, исторически Крым был российским, блогер заявил, что и "Калининград (РФ) когда-то был немецким".

"Это видео действительно записал россиянин и выложил в ТікТок. Что творится у него в комментариях от его соотечественников с имперским амбициями, вы даже не представляете. Вата пылает", – отреагировал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В комментариях к видео парня поддержали украинцы, подчеркнув, мол, приятно видеть россиянина, понимающего ситуацию и не "зараженного российской пропагандой". А вот большинство соотечественников блогера заявляли, что их не интересует украинское законодательство, и высказывали ему свои надежды на то, что тот скоро "присоединиться к оппозиционеру Алексею Навальному" за решеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский поэт Даниил Гайдамаха ("Чернобровый") выставил ролик в ТікТок, где пошутил над россиянами на тему оккупации Крыма. На видео он в роли пилота самолета украинской авиакомпании провел "информирование" пассажиров о поведении на борту якобы во время полета над полуостровом.