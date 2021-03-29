Росіянин публічно визнав Крим українським і пояснив, чому. Відео

Російський блогер розповів своїм співвітчизникам, чому тимчасово окупований РФ Крим є українським, чим викликав шквал коментарів.

Ролик він опублікував у ТікТок, на це звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), зробивши репост відео в своєму Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах хлопець одразу заявив, що він росіянин за громадянством і після цього звернувся до "кремлеботів", пояснюючи фейковість референдуму в Криму.

Він вказав на 73-ю і 72-ю статті української Конституції, згідно з якими питання про зміну кордонів країни можна вирішувати тільки на всеукраїнському референдумі, який може бути призначений тільки українським президентом або парламентом.

Водночас блогер нагадав, що вночі 27 лютого 2014 року російські спецназівці захопили штурмом органи влади в Криму.

"Був порушений Будапештський меморандум. Крим російським визнали тільки 8 держав, серед яких Афганістан, Сирія, Куба, Венесуела та інші бідні країни", – додав він.

Також підкреслив, що в тимчасово окупованому Криму через економічні санкції досі так і не запрацювали російські банки або популярні світові бренди, наприклад, Mcdonald's. На можливе заперечення, мовляв, історично Крим був російським, блогер заявив, що і "Калінінград (РФ) колись був німецьким".

"Це відео дійсно записав росіянин і виклав у ТікТок. Що коїться у нього в коментарях від його співвітчизників з імперським амбіціями, ви навіть не уявляєте. Вата палає", – відреагував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

У коментарях до відео хлопця підтримали українці, підкресливши, що приємно бачити росіянина, який розуміє ситуацію і не "заражений російською пропагандою". А ось більшість співвітчизників блогера заявляла, що їх не цікавить українське законодавство, і висловлювали йому свої надії на те, що той скоро "приєднається до опозиціонера Олексія Навального" за ґратами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно український поет Данило Гайдамаха ("Чорнобровий") виставив ролик у ТікТок, де пожартував із росіян на тему окупації Криму. На відео він у ролі пілота літака української авіакомпанії провів "інформування" пасажирів про поведінку на борту нібито під час польоту над півостровом.