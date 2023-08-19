"Я не могу понять русский характер. Я много раз встречался с русскими политиками. Русский нагло лжёт и смотрит в твои глаза и знает, что ты видишь эту ложь и ему совсем не стыдно. Ложь это именно то, что преследует повсюду российскую власть. На всех встречах с российскими политиками у меня сложилось впечатление, что всем им был важен только монолог, а твои замечания или возражения вообще не интересны. И тебе в лучшем случае, дают сказать пару слов на камеру. С глазу на глаз, я только слушал тех, с кем встречался. Едва успевал поздороваться и начать что-то говорить, как тут же начинался нескончаемый монолог, в которых подробно и жестко излагались все претензии к США и недовольства с разных сторон.

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Российские политики мне напомнили людей, которые когда-то заправляли чикагской мафией в период "Великой Депрессии" в Америке. Будучи президентом США и имея дело с политикам разного уровня в России, я понимал, что мне приходиться общаться не с высокообразованными людьми, а с воспитанными улицей, жесткими, лишенных любых сантиментов типов; узколобых, которые никогда не выходили за рамки своего ограниченного опыта и которые всегда расценивали крышу, взятки, шантаж, обман и периодически возникавшее насилие как законные методы своей деятельности. Дипломатический язык для русских политиков вообще не существует, есть прижимание к стенке и язык "своих понятий". Мне кажется, вернее, у меня есть уверенность, что русские вообще не знают, что такое позор".

Из мемуаров бывшего президента США Барака Обамы. Глава 10. "Отношения Америки с Россией".

Книга Барака Обамы уже разошлась тиражом в 1.420.000 экземпляров и это рекорд для издательского дома Penguin Random House. Ожидается, что откровения 44-го президента станут самыми продаваемыми в истории из всех президентских мемуаров в США.