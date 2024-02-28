'Русские подростки говорили мне, что Украина напала первой': история 17-летней Валерии, возвращенной домой после похищения в РФ

Валерии 17 лет, и недавно ей удалось вернуться домой. В Украину – из вражеского Белгорода, куда девушку незаконно вывезли из оккупированной Луганщины. Своей историей Валерия поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова во время отдыха и психологической реабилитации на зимней смене "Блогер Кэмп" в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

Девушка училась в 9 классе в Лисичанске. Занималась легкой атлетикой, журналистикой и учила английский. В начале полномасштабной войны уехала в село к бабушке, и это решение изменило все. Село оккупировали россияне.

"Все думали, что это очень скоро закончится... Маме не удавалось заехать на оккупированную территорию, чтобы меня вывезти. Очень тяжело было находиться в оккупации – под законами российской федерации, с людьми, которые делали ужасные вещи", – вспоминает Валерия.

Не по собственному желанию девушка очутилась в Белгороде. В местном колледже с украинским паспортом и аттестатом ей были не рады. От одногруппников часто слышала об Украине что-то вроде вы там – под нами.

"Они говорили, что Украина напала на Россию, что нас всех обманывают. У них промыты мозги, абсолютно у всех… Первый раз я сбежала из общежития – сказала, что еду к бабушке. А доехала до границы с Латвией. Но там россияне меня не выпустили. Если бы об этом узнали, то были бы большие проблемы", – рассказывает Валерия.

Ее история о возвращении домой и встрече с мамой, которой девушка ждала полтора года, войдет в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собрал более 100 тысяч историй мирных жителей Украины о войне из первых уст. Смотрите и слушайте по ссылке.

Зимняя смена "Блогер Кемп" от Фонда в этом году была особенной – в лагере в Закарпатье отдыхали, оздоровлялись и проходили психологическую реабилитацию ребята, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть домой. Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека первым оказал комплексную помощь этим детям и подросткам.

Расскажите свою историю о войне на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.