Сегодня познавательный текст в рамках информационного ликбеза. Те, кто читает меня с 2014-го, помнят, что вера и религия на войне, мой личный триггер. Я, считавшая себя верующим человеком, сегодня твердо стою на том, что для веры мне достаточно внутренней силы, а религия, это не совсем вера и даже вред. Религия сегодня, это, нет, не опиум для народа, я считаю право свободы выбора вероисповедания и религии делом каждого, религия для меня сегодня это пропаганда, бизнес и война. Просто, когда говоришь с людьми о вере и религии, люди как-то соединяют эти понятия в единое целое и выходит кавардак.

Вера, то, что в душе. Интимное. С чем ты идешь к Богу и к себе. Религия, это атрибуты, которые помогают не столько верить, сколько облачают духовное в материальное: иконы, церковь, украшения, догмы, своды законов, правила.

У веры нет правил. Ты или веришь или нет. У религии много лиц, много правил, и даже много богов.

Религия стала одним из участков фронта и пропаганды. И все благодаря РФ, как без нее. Церкви МП РФ стали на Донбассе и в Украине проводниками идей неофашизма, шовинизма, русского мира и войны.

Тысячи священников МП в 2014-м году надели триколорадные камуфляж и взяли в руки оружие. В церквях святили российские автоматы и пули на убийство "укропов". В церквях отпускали грехи за убийства "укропов". Войну МП назвал священной и освободительной, клеймя Украину, как "страну оккупант, страну фашист". Люди, может быть и не верили газетной пропаганде, но верили "батюшкам".

И в вопросе реинтеграции не должно быть церквей МП в ОРДЛО, как и по всей Украине. И в вопросах уголовной ответственности и амнистии под предлогом "не стрелял" не должно быть графы "не виновен" в биографиях священнослужителей ОРДЛО. Московский патриархат и его служаки, стали проводниками войны. В церквях шло распространение фейков, запугивание людей, плодились "распятые мальчики". Монополизация веры и православия РФ, с родни монополизации мировой победы над фашизмом.

Да-да, мы часто говорим о том, что СССР, а потом и РФ монополизировали Победу во Второй Мировой, монополизировали историю Киевской Руси, монополизировали… да все, до чего дотянулись их шаловливые ручки оккупанта.

И вот мы почему-то избегаем тем монополизации веры и религии МП. И именно поэтому нарратив "русский, значит православный" все время играет на врага и используется для войны.

С монополизацией РФ исторических, культурных и вот даже православных тем, нужно бороться.

Гитлера побеждали всем гуртом, объединившись в Антигитлеровскую коалицию, а победитель СССР-РФ. РФ, которой на момент второй мировой еще не было даже в зачатье (помним, что день РФ отмечается ежегодно в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года).

Монополизировав победу над фашизмом, РФ стала манипулировать на этой теме, доведя ее до абсурда и нивелировав смысл победы: "свингер вечеринки победы", "интимные стрижки ветеранам", "танец на шесте "Победитель", шествие армии младенцев России… В общем, это уже клоунада, а не день памяти и скорби.

Поэтому сегодня о вере, о монополии на веру и о оккупации веры РФ. Но, прежде, об истории.

Когда советы захватили власть и свергли монархию, в России победил не коммунизм, социализм или советская власть, нет, и еще раз нет. В России победила охлократия. Власть была в руках охлоса, низшего слоя населения, без образования, без воспитания, власть, построенная на низменных чувствах и потребностях: срать, жрать, ржать.

И первое, что сделал охлос, он убил, убил всех, кто был не такой, как он, не обрыганный, не в портках, пах мылом и говорил умные слова. "Ты че, умный" — до сих пор визитная карточка представителей охлоса. Их бесят умные, грамотные, а значит, и умеющие зарабатывать, строя свои империи и бизнес. Охлос любит "папрастому": срать, жрать, ржать!

Как ни странно, но священники были введены охлосом в разряд врагов, так как в царской России священник имел очень хорошее образование, знал языки, изучал философию. По данным правительственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, только в период с 1937 по 1941 год были арестованы 175,8 тыс. священников, из них 110,7 тыс. человек — расстреляны. Как сообщают исторические порталы, к весне 1938 года из 25 тыс. церквей, которые получил в наследие СССР от царской России, осталось всего 1277 храмов. 1744 храма оказались на территории Союза после насильственного и кровавого присоединения к нему западных областей Украины, Белоруссии и стран Балтии.

Если вы помните, то каждый русский и православный кичится своими скрепами и православием, но, подчеркну, никто из них, не обмолвится словом о расстрелянных, изнасилованных, замученных, монашках, священнослужителях, о разрушенных церквях.

Кстати, простые советские граждане, тогда здорово нагрели руки на мародерстве церквей, особенно партийные боссы. Ведь вывозили из церквей старинные иконы, золото, серебро. Что-то большевики тянули себе, больше сдавали партии, а вот партия… До сих пор многие дети-внуки советских партеногенезе живут из родительских запасов вот наворованного, распродают в частные коллекции. СССР был лидер по вывозу и торговле на черных рынках историческими и культурными ценностями.

Русские тихо несут на себе грех своих предков, прикрывая свои бесчестия и кровь на своих руках, громкими словами о вере и Боге.

2 июня 1931 года по распоряжению Сталина начался снов Храма Христа Спасителя. На его месте планировалось строительство огромного Дворца Советов, который должна была венчать грандиозная статуя Ленина. После первого взрыва Храм устоял, и советским варварам пришлось заложить второй слой взрывчатки, а потом полтора года расчищать обломки.

Строительство Дворца Советов, начатое в 1937 году, так и не было завершено из-за войны и многие годы на месте Храма была знаковая пустота, как бы пожирающая пространство и людей, в 1960 году там все же появился бассейн "Москва". В 1994 году бассейн снесли для восстановления Храма Христа Спасителя, так как русские вспомнили о том, что они верующие и православные.

Знаете, я как-то затронула в среде русских православных тему кармы и ответственности за свои поступки. Мол, не думают ли они, что они и их страна просто прокляты миллионами расстрелянных и изнасилованных, изрезанных и измученных людей, в том числе, и теми, как русские любят говорить о семье царя Николая "мучениками земли русской, православными мучениками".

Но, куда там достучаться в мозг, если мозга-то и нет. Русские любят вот это, убить, а потом лить слезы, мол, принял мученическую смерть, значит, праведник, святой.

Если так посудить, то миллионы советских граждан, не обязательно русских, просто граждан СССР, убитых, расстрелянных по доносам, изнасилованных, запытанных, искалеченных, утопленных, умерших от голода и болезней, это мученики. Святые мученики, которые где-то там, на небе, в Раю, в Аду, во Вселенной, не отмоленные, не отмщенные, возможно, смотрят на русских и православных и тихо радуются тому, в каком говне живут потомки их убийц.

После революции Охлоса советы разграбили, осквернили и Страстной монастырь.

Советские художники расписали стены антирелигиозными лозунгами, в марте 1919 года туда переехал Военный Комиссариат, а в 1928 году в намоленных стенах бывшего монастыря открылся Центральный Антирелигиозный Музей СССР. Страстную площадь переименовали в Пушкинскую. Монастырь был полностью снесен в 1937 году "в целях антирелигиозной пропаганды".

Вот вам русские и православные, вот вам их скрепы. Если сейчас Путин скажет опять "религия-опиум для народа", русские снимут крестики и трусы и пойдут грабить храмы.

Не верите? Ну, на России же именно так реагируют на любое "ату", любых "не таких верующих", кроме мусульман и староверов. Тут табу. Тут даже Путин тихо чтит. Шойгу, и все окружение Путина, думаю, что и он сам, старовер. Это сибирское течение, которое набрало силу и полуподпольно все же существует на России, и даже массово. Многие священники и чиновники, на камеру СМИ, молящиеся в так называемых церквях Московского Патриархата, на самом деле староверы, и придерживаются канонов своей истинной веры "находящейся в изгнании".

Как мы помним, концепцию в отношении церкви, Сталин резко изменил в 1943 году.

Никто не понимает почему. Просто мало пишут об этом. Как же так, СССР, как ярый анрелигиозный фанат резко меняет концепцию с "религия-опиум для народа" на "религия-важнейший опиум для народа".

Сталин собирает священников и под эгидой НКВД запускается работа МП, который сразу начинает монополизацию веру, гонение на "не такие веры и не такую религию", называя ее просто и по-комсомольски "врагами советского человека".

Ситуацию с религией в СССР изменил Рейх.

Немецкие оккупанты не препятствуют открытию храмов на ими оккупированных территориях, и наоборот, приветствовали спасение остатков храмов, помогали их восстанавливать, чем завоевывали доверие оккупированных советских граждан.

За годы оккупации СССР оккупанты открыли 3732 церкви — больше, чем было во всем Союзе.

Не скажу, что немцы делали это из-за их арийской веры или уважения к чувствам верующих. Нет. Это был грамотный шаг психологов и пропагандистов. Там, где СССР творил зло и забирал, немцы показывали картину добра и, изучив ситуацию с количеством верующих на территории СССР, а так же просьб и жалоб людей, они увидели огромную перспективу в управлении социумом.

Дай людям церковь, поддержи их желание молится и просить у Бога защиты, в церкви похвали Рейх, и люди к тебе потянуться. Поддержка Германией православия, сделала невероятную работу в части вербовки советских граждан, которые именно из-за веры православной и уничтожения СССР церквей, шли воевать на сторону Рейха.

Основной силой, защищающей на стороне Рейха русское православие, стала Русская освободительная Армия, генерала Власова, чей триколор сейчас развивается над современной РФ. Именно эти факты, массовое вступление в армию Рейха донских казаков, которые за веру православную убивали советских граждан в рядах фашистов, массовое доверие советских граждан оккупантам, после восстановления церквей и разрешения в них молится (людям очень импонировала, что на молебен приходили и немецкие офицеры, что никогда же не делали ни советские офицеры, ни чиновники), резко развернули антирелигиозного коммуниста атеиста Сталина к церкви.

В 1943 году советское правительство продемонстрировало перемену в своем отношении к Русской Православной Церкви открытием Собора епископов и возведением митрополита Сергия в сан патриарха. Церковь в СССР стала одним из отделов НКВД, партийной ячейкой, неся в массы доктрины партии, собирая данные по исповедям, донося, имея блат, имея лучшее обеспечение и финансирование, чем полуголодный советский человек.

А советский человек получил право верить, ждать помощи от Бога, валить все свои грехи на Бога, оправдываться "бог дал-бог взял, бог не дал", то есть жить в своем инфантильном мире ожидания чуда, манны небесной и ацкого огня на головы врагов советского человека.

С тех пор, церковь МП, это механизм наживы, обогащения, растления, наркомании, аморальности и линии партии.

МП существует, пока существует пропаганда, гетто и война. Это клещ на теле верующих, не имеющих никакого отношения ни к православию, ни к вере, ни к Богу, ни к религии. И это даже не секта. Это партийная, НКВДшно-ФСБшная государственная машина управления, влияния и порабощения социума.

Перед войной на Донбассе МП настроил столько церквей, что люди уже шутили, скоро у нас вместо хлебных ларьков будут стоять церковные. Пропаганда войны и ненависти к Украине здесь, в церквях МП, шла все годы независимости Украины. И по сути. Мы так и не получили эту самую независимость, ведь мы оставались и остаемся в сфере влияния РФ, СССР и "самой правильной и скрепной православной русской веры".

Но, вернемся к убитым священникам, мученикам. Если честно, то это страшная трагедия, не взирая социальное положение или на сан. Любое убийство, любой геноцид – это трагедия и преступление. И вот на РФ много говорят про мучеников, но никогда о расстрелянных священниках и изнасилованных советскими людьми монахинях.

Как-то для популяризации путино-монархии канонизировали царскую семью. И теперь льют слезы "прости нас, государь-батюшка". Льют слезы о царе-батюшке коммунисты и комсомолки в крестиках, стригнах, с дедами на палках, и стриптизе в пилотках.

Возрождение монархии в РФ поддерживает более 80% населения. Но, почему бы тогда православной церкви не канонизировать всех убитых советами священнослужителей, да и вообще, почему бы МП не канонизировать всех убитых советами советских граждан, не создать им мемориалы, не молится им, мученикам, о заступничестве? – очень неудобная тема, бо деды ж убивали.

МП, "русская православная вера", построены на лжи и манипуляциях. Говорить о мучениках, это как убийце проводить следствие в отношении себя. Лучше в очередной раз дать охлосу красивую картинку веры и счастья, возложив решение проблем охлоса куда-то на небеса.

Для этого МП кует различные чудеса. К самому продаваемому и развитому бизнесу МП относится изготовление свечек, икон, печатной продукции и выпуск мощей.

Русские вообще андрофаги. Андрофа́ги — древний народ Восточной Европы предположительно балтского или праславянского происхождения, живший предположительно в междуречье верхнего Днепра и Дона. В переводе с греческого языка их название означает "людоеды". Согласно Геродоту, жили в верховьях Днепра к северу от скифов, на востоке от невров (ВИКИ), ну, в общем, это там, где московские болота и чуть выше их.

Именно поэтому русским так важна мумия Ленина и ее лобызание. Именно поэтому любые мощи, любые части человеческого умерщвленного тела так почитаются в русском православии.

Кстати, первый временный деревянный Мавзолей был возведен ко дню похорон Ленина (27 января 1924) по проекту А. В. Щусева. При взрывах мерзлого грунта была повреждена система московской канализации. Весной все растаяло и новый мавзолей с телом Ленина залило канализационными стоками. По легенде, Патриарх Тихон, преследуемый советской властью, сказал по этому поводу: "По мощам и елей!" Суть выражения заключается в том, что каждый человек получает по заслугам.

Так вот до сих пор, россияне получают свой елей. И, что удивительно, не уменьшается и зависимость россиян от мумии Ленина. Мне кажется, что вот, случись что-то с мумией, погибнет РФ, так как это ее фундамент, вот эта андрофагия.

По церквям РФ, как и по ОРДЛО регулярно возят какую-нибудь усохшую часть неизвестного человека, называя ее мощами святого. Никто, естественно, не делал ни анализа мощей, ни…

Господи, за время СССРии в церквях уничтожили все артефакты, исторические и телесные, много было вывезено за рубеж, еще больше осело в частных коллекция партеногенезе, поэтому, если, даже, где-то, чисто теоретически и есть в ларце какая-то святая кость, принадлежащая святому мученику, то ее б лучше предать земле. Как-то не по библейному, лобызать мощи и возить их на потеху народу.

Ну, хорошо, мощи. Святые. Лечебные. Но, одна кость, ну, пару, у человека их не очень много, как бы. Но, откуда в церквях МП миллионы мощевиков, которые штампуют на фабриках и продают народу православному, утверждая, что в окошке мощевика, реально капсула с ногой-рукой святого мучения, умершего лет так 200-300 назад?

Мощевѝк — общее название емкостей для хранения частиц мощей. Мощевики изготавливаются в различных формах: крест-мощевик; энколпион ковчежец; мощевики в иконах. Малые частицы мощей при помещении в мощевик заливаются воскомастикой, предохраняющей их от выпадения или повреждения. (ВИКИ).

Просто нет больше ничего, что управляло бы советским, русским человеком, кроме чуда, дива, веры и надежды на то, что "вот-вот", "вот-вот умрет США, Украина и все враги России, что скоро назад в СССР к колбасе по 2-20"… и, по логике вещей, к расстрелу священников.

Поэтому фабрики РФ штампуют иконы и мощевики, с "святыми" "останками" "святых", умерших 200-300 лет назад, а народ РФ так хочет чуда, так хочет решения своих проблем, как иванушка-дурачок из сказки, которому щука…

Кстати, РФ единственная в мире страна, где существует Храм войны. Милитари храм… И священники молятся за гибель врагов РФ за победу РФ во всех войнах. И люди, стоят, такие светлые, в платочках, глазки додолу и верят, что "вот-вот". И покупают мощи. В мощевиках, изготовленных на фабриках РФ (а может и Китая, кто ж его разберет).

В Ростове на выставке "Дон православный" верующим покажут уникальную святыню – "Большой соборный мощевик". Стоимость билетов шоу от 50 до 100 рублей. В соборном мощевике "собраны" "мощи" более 30 человек — святых, апостолов, мучеников, блаженных. Среди особо чтимые мощи святого пророка Даниила, святой праведной Анны – матери Пресвятой Богородицы, апостола Андрея Первозванного, Великомученика Георгия Победоносца, святого равноапостольного князя Владимира, святого благоверного князя Александра Невского, святой великомученицы Варвары, великомученицы Екатерины, а также апостолов Варфоломея, Иакова, Тимофея, Прохора.

Большой соборный мощевик – одна из главных святынь Донской митрополии. Он был принесен в дар Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом Ростовскому кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы еще в 1988 году. По случаю празднования 1000-летия Крещения Руси государство передало Русской Православной Церкви уникальную реликвию – ковчежец с мощами христианских святых, хранящихся в запасниках Московского Кремля. Привез переданную святыню в Кафедральный собор Ростова митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир (Сабодан).

Поэтому в Ростове, где смертность от ковида составляет разрешенного к сообщению порядка 15-20 человек в день (на самом деле выше), будут толпиться и лобызать. Туда же везут автобусами паломников из Украины и ОРДЛО. А значит, премию Дарвина посмертно, получит еще пара тысяч претендентов. Оно бы и ничего, но, "ляжет" Почаев, Одесса, в общем, города, где паломникам помогут получить дозу мощей и ковида вооцерквленные ОПЗЖдисты и другие "суки православные".

Помните, религия — тоже фронт, а вера, это то, что внутри вас и чаще всего, называется она мораль, честь и совесть.

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