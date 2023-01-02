Русофобия, биооружие и не только: как пропаганда Кремля пыталась ''скормить'' ЕС фейки об Украине

"Украина проигрывает войну", "США работают над разработкой биологического оружия в лабораториях Украины", а "помощь и поддержка стран Европы ставит под угрозу их собственную безопасность и благосостояние их граждан" – к каким методам прибегает российская пропаганда и какие месседжи распространяет в странах Центральной и Восточной Европы, разбираем в материале на основе результатов мониторинга Ukraine War Disinfo Working Group в период с июня по конец октября 2022 года.

Видео дня

Страны Балтии

В русскоязычном сегменте прокремлевских Telegram-каналов и новостных порталов дезинформаторы были в основном сосредоточены на русскоязычном населении с сообщениями о якобы "русофобии" стран Балтии. "Доказательствами русофобии" становились уничтожение советских памятников. За период мониторинга с июня по октябрь популярность таких сообщений на основе количества взаимодействий только росла.

Антисанкционные сообщения также были достаточно распространены. Этим летом вопрос калининградского транзита был ключевым источником дезинформации, в частности, прокремлевские голоса рассказывали, что "правительство Литвы вовлекает страну в войну с Россией", "вопрос Калининграда приведет к катастрофическим последствиям для экономики Литвы" и "Литва тайно торгует с Россией".

Осенью "калининградский нарратив" сменился историями о "крахе местного бизнеса", "росте цен" и "надвигающемся энергетическом кризисе".

С сентября получили широкое распространение сообщения о том, что "Украина проиграла войну". Как утверждали пропагандисты в подобных месседжах, "атаки на энергетическую инфраструктуру Украины ослабили страну".

Нарративы о "назревающем энергетическом кризисе" и "постоянно растущей инфляции" также получили большее распространение. Прокремлевские каналы критиковали правительства стран Балтии за "неспособность разрешить энергетический кризис" и "предоставление приоритета решению вопросов Украины вместо сосредоточения на развитии благосостояния местного населения", а также за их якобы "русофобскую политику".

Следует однако заметить, что русскоязычные каналы дезинформации в странах Балтии практически проигнорировали тему украинских беженцев.

В латвийском языковом сегменте в Facebook и на новостных порталах наблюдалось относительно небольшое количество сообщений, содержащих дезинформацию или манипуляции, связанные с войной в Украине. Возможной причиной этого может служить то, что сами латвийцы несерьезно воспринимают кремлевскую пропаганду. Поэтому большое российское меньшинство в Латвии, часто потребляющее российские, а не латвийские медиа, является главной целью кремлевской пропаганды.

Хотя определить единственный распространенный дезинформационный нарратив в латвийском медиапространстве трудно, однако можно выявить ключевую тенденцию, что все выявленные месседжи были сосредоточены на влиянии войны на внутреннюю социально-политическую среду Латвии.

К примеру, утверждение о том, что "латвийские политические элиты предоставляют приоритет Украине и ее беженцам, а не местным гражданам", "экономические санкции неэффективны и вредны для экономики Латвии", а "поддержка Украины может спровоцировать российскую агрессию против Латвии".

Дезинформационные нарративы, призывавшие правительство сосредоточиться больше на своих гражданах, были распространены в течение августа и сентября, что связано с предстоящими парламентскими выборами. После выборов эти нарративы стали менее распространенными, однако появились новые. Например, что "войну в Украине спровоцировали интересы НАТО и США в Европе".

Пропаганда в литовскоязычном сегменте в Facebook и на новостных порталах в большинстве своем повторяет тенденции, которые доминировали в русскоязычном сегменте.

Однако больше внимания уделялось калининградскому транзитному спору и санкциям. Утверждение России о том, что это была "блокада", в литовскоязычном сегменте было представлено как то, что "литовское правительство создает повод для нападения России на Литву из-за своей некомпетентности", а также то, что "таким образом Литва приводит к эскалации конфликта" .

Кроме того, была отмечена дискредитация кампаний по сбору средств и другие формы поддержки Украины, время от времени намекая на то, что такая "помощь ставит под угрозу Литву". Правительственная политика Литвы, направленная на поддержку Украины и украинских беженцев, постоянно изображалась как "вредящая интересам местного населения".

Другое направление дезинформационных сообщений касалось инфляции и энергетического кризиса. В пропагандистских месседжах утверждалось, что обе из них являются следствием "политики Запада или правительства Литвы, но не российской агрессией против Украины".

В национальном языковом сегменте Эстонии также наблюдалось определенное количество сообщений, содержащих дезинформацию или манипуляции о войне в Украине. Распространены утверждения, что "любая помощь Украине или украинским беженцам предоставляется за счет граждан Эстонии и Латвии".

Прокремлевские каналы в Эстонии были прежде всего сосредоточены на том, чтобы изобразить украинских беженцев как "угрозу национальной идентичности и внутренней стабильности государства".

Среди других распространенных ложных нарративов были также угрозы катастрофического энергетического кризиса и обвинения в "нравственной распущенности Украины".

Читайте также о российской пропаганде в странах Балтии в материале Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности "Литва, Латвия и Эстония: пишущие об Украине страны Балтии и какое влияние на это имеет российская пропаганда".

Беларусь

В Беларуси дезинформация о войне РФ против Украины в основном сосредоточена на роли Беларуси в войне, продвижении прогосударственных нарративов и поддержке нынешнего самопровозглашенного руководства.

Кстати, прокремлевские каналы в Беларуси продвигают одновременно два разных сценария участия страны в войне с Украиной. С одной стороны, создается образ "миротворца" посредством утверждений, что "Беларусь не участвует в войне и хотела бы видеть мирные переговоры, в отличие от Запада". В то же время пророссийские пропагандисты продолжают заявлять о якобы "провокациях НАТО/Запада и Украины против Беларуси, намереваясь втянуть ее в войну".

Демонизация Запада, как "вражеской силы, организующей войну и побуждающей к нападению на Беларусь", является ключевым нарративом. Запад обвиняют в "подрыве миротворческих усилий", "призывах к эскалации" и "угрозах Беларуси".

Репортажи о событиях войны достаточно открыто следовали кремлевской пропаганде. Украинское контрнаступление и другие стратегические успехи в большинстве своем игнорируются, как и потери и военные преступления России. В то же время раздаются обвинения "Украины в нацизме, преступлениях против мирного населения" и утверждения о том, что "Украина ведет мир к ядерному уничтожению". Западных лидеров называют "некомпетентными", сам Запад обвиняют в "разжигании войн и конфликтов", а президента РФ хвалят за попытку "принести стабильность в мир".

Болгария

Местные прокремлевские пропагандисты продвигают месседжи о том, что либо "Украина является агрессором", либо "Запад спровоцировал войну, предоставив Украине оружие, предназначенное для нападения на Россию". Также неоднократно упоминалось и о "наличии сети биолабораторий". Запад также часто обвиняют в "саботаже мирных переговоров между Киевом и Москвой".

Также распространены в Болгарии утверждения о том, что "Вооруженные силы Украины убивают мирных жителей, в том числе мирных жителей территорий России", а также о "проигрыше Украины в войне".

Значительное внимание уделяется легитимизации "псевдореферендумов" и аннексии украинских территорий. В частности, пропагандисты рассказывают о том, как "местное население временно оккупированных территорий с радостью встречает российских "спасителей".

Еще одна тенденция российской дезинформации – это изображение санкций "вредными для национальной безопасности и энергетического сектора Болгарии". В Болгарии санкции упоминаются преимущественно для "аргументации" того, что "страна решила быть марионеткой Запада".

Чехия

В чешской информационной среде, в частности в Facebook и на новостных порталах, одной из ведущих тем была энергетика, особенно вопрос газоснабжения. Попытки правительства диверсифицировать поставки энергии и продовольствия, как правило, изображали как "бессмысленные".

Тема "жадного" или "неблагодарного" президента Украины, который якобы "увеличивает свои требования" и "не удовлетворен никакой степенью помощи", слишком сильно закрепилась в чешской дезинформационной среде. Особенно в социальных сетях этот месседж стал вирусным.

Одним из интересных выводов мониторинга стала внутренняя согласованность определенных нарративов, группирующихся в один большой.

Ярким примером стало нагнетание страха о "ядерном уничтожении". Этот нарратив намеревался усилить давление на западные правительства путем воздействия на широкое население. При мониторинге количество зафиксированных нарративов и количество взаимодействий четко показали, как эти различные нарративы чередуются и дополняют друг друга. К середине лета нарративы о том, что "НАТО готовит ядерный удар по России" или что "НАТО пытается (или по своей некомпетентности и безответственности случайно) спровоцировать российский ядерный удар", были широко распространены. Затем, в июле, этот нарратив начал постепенно исчезать, а на смену ему пришли дезинформационные сообщения о ситуации на Запорожской АЭС. Появившись во второй половине лета и значительно усилившись в сентябре и октябре, дезинформация вокруг Запорожской АЭС исчезла, а ее роль в поддержке глобального нарратива о "ядерном уничтожении" заменилась набором дезинформационных месседжей, таких как: "Россия загнана в угол и практически не имеет" другого выбора, кроме как применить ядерное оружие и таким образом вызвать глобальное уничтожение".

Грузия

Пророссийская пропаганда в Грузии находится под сильным влиянием внутриполитической повестки дня. Самым популярным пропагандистским сообщением, которое распространялось в Грузии в Facebook, является то, что "Запад и его прокси – общественные организации и прозападные оппозиционные партии – стремятся втянуть Грузию в войну".

События российско-украинской войны также были одними из наиболее обсуждаемых тем.

Российская пропаганда пыталась навязать грузинской общественности два основных месседжа:

"Россия не виновата в войне, поскольку конфликт спровоцировали либо НАТО, либо США, либо Запад, либо украинские "нацисты";

"Россия успешно проводит свою "специальную военную операцию", а Украина проигрывает войну".

Пропагандисты активно продвигали "русские победы". Например, уничтожение Мариуполя, тем временем умаляя значение украинского контрнаступления.

Санкции против России также являлись важной темой среди пророссийских источников. Главный месседж заключался в том, что "санкции не наносят ущерб России, а сеют хаос в западных экономиках".

Пропаганда, нацеленная на украинских беженцев, была нечастой, но в отдельные периоды она резко росла. Ведущие месседжи рассказывали о том, что "украинских беженцев не приветствовали в Европе" и что они "занимались аморальной деятельностью".

Сообщения российской пропаганды о военной помощи Украине, хоть и не получали значительного отклика со стороны грузинской аудитории, но все равно наблюдаются в значительном количестве. В этом случае пропагандистские месседжи были противоречивыми. К примеру, они предполагали, что "военная помощь была украдена и продана на черных рынках или не попала на поле боя из-за того, что Россия взрывала поставки". С другой стороны, они также утверждали, что "Украина через военную помощь нацелена на гражданское население и что военная помощь повлекла за собой эскалацию войны".

Подобным образом пророссийские источники оправдывали неудачи России, утверждая, что "Запад был настолько активно вовлечен в конфликт, что поставки оборудования НАТО сократились", а также утверждали, что "Запад не обязан вооружать Украину и прекратит военную помощь".

Венгрия

В Венгрии прокремлевские нарративы о войне в Украине в Facebook и на новостных сайтах в значительной степени являются частью основного политического и медийного дискурса из-за пророссийской позиции правящей власти.

К примеру, премьер-министр Виктор Орбан и члены его кабинета являются регулярными и ключевыми источниками пророссийских заявлений, которые затем ретранслируются поддерживаемыми Россией каналами по всему региону. Антиамериканские и евроскептические сообщения в Венгрии особенно сильны. Лидеров ЕС критикуют за их "слабость", "некомпетентность" и "неправильную политику", а США изображают "спровоцировавшими или организовавшими войну".

Аналогичным образом описывают и украинское руководство. К примеру, президента Украины обвиняют в "некомпетентности, коррупции и непопулярности среди украинского населения".

Саму Россию постоянно изображают "мощной и широко поддержанной", в частности Индией, Китаем и Турцией.

Наибольшее внимание уделяется развитию событий на передовой, а также экономическим санкциям. В течение исследуемого периода пророссийские дезинформаторы пытались привить венгерскому обществу три основных убеждения:

"Запад слабее России и ее союзников";

"Санкции вредят Западу, в то же время укрепляя Россию";

"Несмотря на военную помощь Запада, украинская армия слаба, а российская армия добивается больших успехов". Утверждение о том, что "украинские солдаты отказываются воевать из-за низкого морального духа", широко распространялось в этом регионе. В то же время успехи Вооруженных сил Украины сводились к минимуму или полностью игнорировались в информационном пространстве Венгрии. "Русские победы" постоянно преувеличиваются или придумываются.

Что касается санкций, прокремлевские голоса прочат Европе "холодную суровую зиму из-за неизбежной зависимости от российских энергоресурсов". Таким образом, продвигается идея, что западная общественность вроде бы "напугана и выступает против продления или введения дополнительных санкции".

Успешное украинское контрнаступление в сентябре повлекло определенное изменение нарративов российской дезинформации. Первой реакцией прокремлевских голосов было отрицание успеха операции и утверждение, что "СМИ лгут", а "украинцы понесли значительные жертвы". Через несколько недель прокремлевские каналы стали все чаще говорить о необходимости мирных переговоров. Пророссийские дезинформаторы также переместили свое внимание на Запад, пытаясь убедить венгров, что "ЕС – хаотичен и слаб, его возглавляют некомпетентные и коррумпированные лидеры".

Северная Македония

Пророссийская дезинформация в Facebook и на новостных порталах Северной Македонии в большинстве своем оправдывает войну, изображая "Украину как угрозу существованию России", продвигает идею, что "санкции больше вредят Западу, чем России". Запад обвиняют в "провокациях войны" и "попытках уничтожения России".

Санкции изображаются как "антироссийская политика", а не последствия российской агрессии и военных преступлений РФ против Украины. К тому же этот контекст сочетается с существующей тревогой касательно экономики Северной Македонии, чтобы "аргументировать" ее переориентацию на сближение с БРИКС и Евразийским экономическим союзом, чья экономическая сила преувеличена.

Пророссийские месседжи Северной Македонии часто просто ретранслируют заявления кремлевских чиновников или деятелей типа Рамзана Кадырова. Кроме того, утверждается, что "Украина проигрывает войну", прославляя "военные успехи России" и преувеличивая "неудачи ВСУ".

Традиционные месседжи Кремля, что "украинцы – нацисты", а "США владеют лабораториями по разработке биологического оружия на территории Украины", продвигались последовательно в течение всего периода мониторинга.

Польша

Из-за высокого уровня солидарности Польши с Украиной месседжи российской пропаганды в Facebook, Telegram и на новостных сайтах против беженцев и санкций в большинстве своем не привлекли внимания польской аудитории в начале лета.

Ключевая стратегия прокремлевских голосов в Польше обращалась вокруг исторических нарративов, в частности, вражды между украинцами и поляками во время Второй мировой войны.

В контексте самой войны России против Украины прокремлевские каналы сосредоточены вокруг распространенных кремлевских нарративов о том, что "Украина проигрывает войну", "украинцы являются нацистами", а также то, что "Польша аннексирует часть Украины".

Поскольку Польша приняла самое большее количество украинских беженцев, местные пророссийские голоса вполне ожидаемо начали дискредитационную кампанию против украинских беженцев. Начиная с середины июля, прокремлевские каналы обвиняли украинцев в "приоритетности над гражданами Польши", в "отказе украинцев от работы" и "демографической угрозе для местных жителей". К августу кремлевская пропаганда о войне в Украине сосредоточивалась вокруг трех ключевых тем: события на передовой, украинские беженцы и историческая память.

Однако в октябре фокус дезинформационных нарративов сместился. Если раньше антиукраинские нарративы были направлены на польское общество – социальные, культурные и исторические конфликты между Украиной и Польшей, то теперь они начали напоминать те, что наблюдались в других странах мониторинга. В частности, нарративы о том, что "Украина проигрывает войну", "Запад принимает непосредственное участие в боевых действиях", а "ВСУ нападают на мирное население или совершают другие военные преступления".

Следует также отметить, что разные теории заговора, распространяемые через каналы Telegram, также становятся все более распространенными в польской пророссийской дезинформационной среде. Среди них – обвинения в "американских биолабораториях", "секретном оружии", "наркомании президента Украины", "использовании нацистской символики" и т. д.

Румыния

Пророссийские дезинформаторы в Румынии в Facebook и на новостных сайтах в основном сосредоточены на антизападных и евроскептических сообщениях.

Воспользовавшись географической близостью Румынии к Украине, прокремлевские голоса активно продвигали нарратив о том, что "Запад ставит под угрозу Румынию своей антироссийской политикой". Некоторые утверждали, что "войска НАТО начнут свое наступление против России через территорию Румынии", в то время как другие месседжи были сосредоточены на нагнетании страха вокруг энергетического кризиса и потенциальных ядерных угроз.

Антисанкционные нарративы также были распространены в информационном пространстве Румынии. Такие сообщения были сосредоточены на создании представления о том, что "коллективный Запад не заботится о "меньших" государствах, таких как Румыния, и их гражданах", а "сближение с Россией" выдается как логическая альтернатива.

США обвиняют в том, что они "подтолкнули Европу, Украину и Россию к войне, наживаясь на этом" и продолжают "запугивать менее мощные страны к политике, которая будет благоприятна для США".

В сочетании с заявлениями о том, что Румыния в опасности и что Запад не спасет ее, если она столкнется с российской агрессией, некоторые сообщения прокремлевских каналов пытаются убедить румынскую аудиторию, что страна должна смягчить свою позицию в отношении России..

Сербия

В Сербии ключевые пророссийские дезинформационные нарративы в Facebook и на пророссийских новостных сайтах прежде всего охватывали тему экономических санкций. Одним из самых распространенных нарративов в сербских СМИ и среди правящих политиков было запугивание "гегемонистическим Западом "нейтральных" стран".

Местные пророссийские голоса часто утверждали, что "оппозиция санкциям среди граждан ЕС широко распространена", и отмечали "зависимость ЕС от поставок российского газа". Для поддержки такой риторики часто использовались пророссийские заявления Виктора Орбана (а также Дональда Трампа), а также новости о протестах в Праге, Германии и Австрии. Важно то, что санкции манипулятивно представляют как "доказательство" "гегемонии Запада/США", а не как следствие российской агрессии.

С другой стороны, Россия изображается "альтернативным мировым лидером и искренним союзником Сербии", во многом благодаря ее позиции касательно Косово.

Нарративы о "неизбежном участии НАТО в войне", нагнетание страха перед ядерной войной и утверждение о том, что "Украина проиграет войну" также появлялись в сербских пророссийских СМИ достаточно часто.

Словакия

Кремлевская пропаганда в Словакии в Facebook и на пророссийских новостных сайтах обращается вокруг распространенных антизападных месседжей и попыток дискредитировать экономические санкции. Местные пророссийские голоса выступали с критикой ЕС, НАТО и США – их изображали как "слабых", "внутренне разобщенных", "некомпетентных", "двойственных" и обозначали как главных "агрессоров в войне".

США, в частности, обвинили в "организации войны, подрыве любых усилий по мирным переговорам и контроле над своей "марионеткой – Украиной".

Украина изображается как "слабая, неизбежно проигрывающая войну и как страна без морального достоинства". "Подтверждениями" этого являются обвинения в "преступлениях ВСУ против гражданского населения" и "террористической тактике Украины".

Что касается санкций, то пророссийские дезинформаторы постоянно утверждали, что "санкции вредят Западу больше, чем России, и поэтому их нужно прекратить".

Подобным образом в энергетическом кризисе обвиняли "неправильный политический подход Запада", а не российскую агрессию.

Темы беженцев, военной помощи или эскалации войны почти полностью отсутствуют в пророссийском дезинформационном пространстве Словакии.

Украина

Ключевой тактикой пророссийской пропаганды в украинском информационном пространстве, в частности в Telegram-каналах, является создание информационного шума, который будет дезориентировать аудиторию, сеять сомнения и скрывать правду.

Центральной темой прокремлевской дезинформации в Украине были последовательные попытки подорвать общественное доверие к руководству страны и ее западным партнерам. Итак, наиболее распространенными сообщениями были:

"Украина является неудавшимся государством с коррумпированной, некомпетентной элитой, которая потеряла связь с общественностью";

"Западная военная помощь используется не по назначению, крадется и даже продается на черном рынке";

"Существует внутриполитическое соперничество, особенно между военными и Офисом Президента"

"Украинская экономика приходит в упадок и почти на грани банкротства".

Также часто наблюдаются утверждения о "напряженности между Западом и Украиной". Например, утверждение о том, что "эгоистические и расчетливые западные союзники Украины настаивают на мирном соглашении из-за усталости от войны".

Нарратив "внешнего управления" также был достаточно распространен, в частности, пророссийские дезинформаторы утверждали о том, что "Украина контролируется/используется Западом".

Любые дискуссии о санкциях, беженцах или военной помощи преследуют цель убедить украинскую общественность, что западное руководство и общественность в целом "устали от Украины и вскоре откажутся от помощи и поддержки". Цель этих нарративов – подорвать общественную мораль, вызвать недоверие и усталость от войны, лишить украинцев надежды на будущее.

Таким же образом российская пропаганда действовала, угрожая использованием ядерного оружия. Цель этого была одна – нагнетание страха. Повторное российское наступление, непосредственное вступление Беларуси в войну, дефицит продовольствия и многочисленные ракетные удары по критически важной инфраструктуре, которые должны привести к отсутствию электроэнергии и отопления, – не что иное, как очередные манипуляции врага. И это нужно осознавать.