Румынская церковь хочет открыть в Украине свои приходы: в ПЦУ и УПЦ МП отреагировали

Православная церковь Украины обратилась к Румынскому и Вселенскому патриархам с заявлением о наличии в нашей стране православного румынского викариата для румыноязычных приходов. Таким образом ПЦУ ответила на решение румынского Синода относительно объединения румынских православных общин в Украине в одну юридическую организацию.

Решение Синода Румынской Православной церкви о намерении открыть свою структуру в Украине не приняла и Украинская православная церковь (московский патриархат). Точнее, УПЦ заявление румын "восприняло с удивлением и озабоченностью".

И УПЦ МП, и ПЦУ одними и теми же словами заявили, что решение румынской церкви "противоречит каноническому устройству церковной жизни, которое строится на территориальном, а не на национальном принципе".

Православная церковь Украины прежде всего сослалась на Томос об автокефалии ПЦУ. В этом церковном документе отмечается, что на всей международно признанной территории Украины каноническую юрисдикцию имеет только ПЦУ. Также Синод напомнил о создании в нашей стране румынского викариата еще в 2019 году.

В УПЦ МП, не имея Томоса, сослалась на отношения между румынской и украинской церквями, "которые всегда были теплыми и конструктивными". "Хочется надеяться на то, что принятое румынской стороной решение будет пересмотрено и не омрачит традиционно хорошие отношения между нашими церквями", - заявили там.

Как сообщал OBOZ.UA, настоятель Польской автокефальной православной церкви митрополит Савва заявил, что решение украинской власти праздновать Рождество Господне в декабре вместо января приведет к распаду Украины. Церковный иерей, регулярно делающий скандальные заявления, добавил, что изменения обычаев и традиций в разных странах создают основу для "прихода антихриста".