Руководство Сумской ОВА разоблачили на хищении средств, выделенных на восстановление инфраструктуры и жилья. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила руководство Сумской ОВА на хищении средств, которые предназначались для восстановления инфраструктуры области. Чиновники были пойманы на разворовывании бюджетных денег.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Данные средства предназначались для восстановления местности после российских обстрелов.

По материалам СБУ два чиновника получили сообщение о подозрении:

заместитель председателя Сумской ОВА;

и.о. начальника Департамента капитального строительства ОВА.

Подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

По данным досудебного следствия, весной 2022 года замглавы Сумской ОВА, скооперировавшись с руководителем Департамента капитального строительства, организовали схему, благодаря которой становилось возможным хищение бюджетных средств.

Среди объектов, которые должны были быть восстановлены и отремонтированы за эти деньги, – жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, мосты и дороги, разрушенные вследствие вражеских обстрелов.

Для этого злоумышленники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами.

В частности, задокументировано, что во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 млн грн.

В настоящее время продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила очередного российского агента. Злоумышленник поставлял в Россию комплектующие для военных субмарин в обход санкций Совета национальной безопасности и обороны.

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