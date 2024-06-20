Рукой по лицу. Сеть потряс скандал вокруг воспитательницы из Львова, которую обвинили в избиении ребенка

Во Львове на пешеходном переходе воспитательница, сопровождавшая детей, якобы избила одного из них. В то же время, коллега педагога вроде бы начала дергать мальчика за руки и одежду.

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Такую информацию сообщила Мария Цимбалиста в группе Родители SOS в Facebook. Женщина написала, что подаст заявление в полицию по поводу инцидента, однако выложила фото, чтобы о случае узнала мама ребенка.

"Стали свидетелями следующей ситуации. Группа детей с тремя воспитателями переходили дорогу по ул. Владимира Великого, г. Львов (ориентировочно около 16 номера) от Горихового гая. Приблизительно это было 14:45. На пешеходном переходе воспитательница начала интенсивно бить рукой мальчика лицу, по носу. Другая впоследствии его начала дергать за руки и одежду. Ребенок плакал", – написала Цимбалиста.

Она поделилась, что сразу отреагировала на то, что увидела и предупредила воспитательниц, что обратится в полицию.

"Пишу еще здесь, может, мама узнает своего ребенка или другие родители узнают воспитательницу. Забыла добавить что со слов воспитательницы у мальчика "проблемы", то есть ребенок с особенностями я так поняла", - добавила женщина.

Сеть всколыхнул такой случай. В комментариях удалось выяснить, что мальчик будто бы начал бежать через дорогу без разрешения учителя, из-за чего его пришлось схватить за руку. Однако ребенок в ответ укусил воспитательницу. Несмотря на это, украинцы отметили, что даже в таких ситуациях педагоги не имеют права физически наказывать детей.

"Нет слов. Не можешь работать с детьми – не работай! Иди на другую работу! А еще хуже, что ребенок может не рассказать об этом родителям".

"Это наверняка какой-то летний лагерь, потому что учеба закончилась. Вот ребенок "отдыхает".

"Надеюсь, что мама увидит и даст этому ход. Потому что это просто ужас! Во-первых, для самого ребенка. Во-вторых, для других детей, которые видят такой пример. А потом мы удивляемся чему общество не толерантно!".

На ситуацию также отреагировал руководитель управления образования во Львове Андрей Закалюк. Он отметил, что в ведомстве начали изучать ситуацию и собирают показания всех участников процесса. Он призвал воздержаться от грубых комментариев.

"Приветствую, руководитель управления образования во Львове. Мы изучаем эту ситуацию. Все не так "просто", как описано в этом сообщении. Есть много нюансов, и перед тем, как дать публичную оценку, должны собрать показания всех участников этого процесса. Прошу только до того момента воздержаться от грубых комментариев в одну или другую сторону. Спасибо за понимание", – написал Закалюк.

Оказалось, что инцидент произошел с учителями начальной школы "Малюк". Ситуацию прокомментировала директор учреждения образования Оксана Росипская. Она отметила, что в школе началось служебное расследование, педагоги написали объяснения и утверждают, что избиения ребенка не было.

"Они переходили дорогу без светофора. Демьян хотел бежать, потому что он любит идти первым. Ассистентка крепко держала его за руку. Мальчик хотел вырваться и бежать, а она его не пускала, потому что все происходило на проезжей части. И он укусил ее за руку, у нее есть синяк. Во второй руке у нее были ракетки, а она пыталась оторвать свою руку и перейти дорогу. И тут подошла женщина и сказала "чего вы бьете ребенка?" Хотя на самом деле его никто не избивал, просто он был эмоционально возбужден", – объяснила директор.

Она добавила, что также пообщалась с мамой мальчика, и она не высказала претензий.

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