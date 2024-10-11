Рубят то, что можно дорого продать: Карпаты быстро теряют лес. Карта

Карпаты быстрыми темпами теряют лес. Ежечасно в этих горах, расположенных на территории восьми стран, вырубают четыре гектара ежечасно, или примерно 20 деревьев ежеминутно. Вырубленный лес не восстанавливается, к тому же Карпаты становятся более уязвимыми к эрозиям, оползням, наводнениям и исчезновению видов животных и растений.

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В Украине до 50-70% вырубок нелегальны, причем из леса забирают более ценную древесину, чтобы получить больше выгоды. Об этом говорится в материале независимого антикоррупционного центра NGL.media.

Схема вырубки не меняется уже столетие

В частности, в конце сентября "Госкоинспекция" в Закарпатье получила сообщение о массовой вырубке леса у дороги на Буковель. По крайней мере , 1500 деревьев там было вырублено без документов, размер ущерба составил 32 млн грн.

Часть бревен лошади тянули горными ручейками, разрушая русла и окружающую экосистему.

"Рубки проводили на территории Ясинянского лесоохотничьего хозяйства. Не утверждаю, что лесхоз участвовал в этой схеме, но то, что они надлежащим образом не контролировали территорию - это точно, - сказал журналистам Владислав Каменца, исполняющий обязанности начальника управления эконадзора "Госкоинспекции" Закарпатья .

Инспекторы никогда не видели столь изуродованного леса. От ручейка осталось болото, устланное слоем опилок.

"Это значит, что они возили по меньшей мере несколько месяцев", – говорит Каменца.

Подобные истории давно стали типичными для Карпат. За последние сто лет схема преступления радикально не изменилась – браконьеры рубят самые ценные деревья и вывозят лошадьми по речным руслам.

Согласно анализу спутниковых фото Global Land Analysis and Discovery (GLAD) установлено, что за последние 20 лет в украинских Карпатах было вырублено 161 тыс. га леса – то есть почти 10%.

80% этих потерь приходятся на лесничество "Гослисагентства". Остальные приходятся на коммунальные леса, земли запаса и леса, подчиненные правительству: Минобороны, Минобразования или Минагрополитики .

Эта цифра эквивалентна площади Киева, Харькова, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Тернополя вместе взятых.

Карпаты теряют самое ценное

По результатам исследования Greenpeace, в Карпатах, расположенных на территории восьми стран, вырубают четыре гектара леса ежечасно, или около 20 деревьев ежеминутно.

Зачастую это спелые и ценные породы деревьев, которые можно выгодно продать, говорится в материале NGL.media.

"Помню, как в конце 90-х в Европе появилась мода на дубовую мебель. Один из самых популярных и ценных продуктов на рынке древесины был шпон дуба – тонкий лист древесины толщиной 0,35-4,0 мм, которой покрывала мебель. Тогда, например, "Стрыйский лесхоз" вырубил целый пояс дубовых лесов, который был размещен на пригоршнях Прикарпатья и в поймах Днестра. У нас остались мизерные фрагменты дубов, в большинстве своем те, которые расположены на территории природно-заповедного фонда, – рассказал директор ОО "Дунайско-Карпатская Программа" Богдан Проц.

Он добавляет: по данным европейских исследований, в Украине до 50-70% рубок нелегально. Данные Гослесагентства свидетельствуют, что эта доля не превышает 0,3-0,6% от общего объема добытой древесины.

Такая поразительная разница в оценках связана с тем, что наиболее масштабные нелегальные рубки имеют вид законных, то есть на самом деле документы у лесников есть, но как они получены – другой вопрос.

"Мы говорим о таких типах рубок, как санитарные (извлечение сухих и больных деревьев. – Ред.), переформирование (изменение структуры леса. – Ред.) или проходные (для лучшего роста деревьев. – Ред.). Это когда ученые и законы Украины предусматривают определенные типы рубок по уходу за лесом, то есть имеют благородную цель, но на самом деле этого придерживаются только на бумаге. На практике из леса забирают лучшую древесину, чтобы получить больше выгоды", – говорит Дмитрий Карабчук, основатель и исполнительный директор ОО "Лесные инициативы и общество", координатор проекта "Борьба с незаконными рубками в Украине".

В результате доля качественного леса – особенно защитного (противоэрозионные защитные полосы лесов вдоль железных дорог и автодорог, имеющих важное значение для защиты окружающей природной среды) и старовозрастной – неуклонно уменьшается.

Это в свою очередь приводит к тому, что Карпаты становятся более уязвимыми к эрозиям, оползням, наводнениям и исчезновению местных видов животных и растений.

"На самом деле страшно даже не то, что рубят, а то, что лес больше там не восстанавливается. Этот процесс называется обезлесением. К примеру, участок на горнолыжном курорте "Буковель", где вырубили лес на территории местного лесхоза и застроили гостиницами", говорит Дмитрий Карабчук.

Еще один фактор обезлесения – лопата участка леса, который не может самовосстановиться, а саженцы не приживаются.

Так, по словам Дмитрия Карабчука, "Мокрянское лесоохотничье хозяйство" на Закарпатье санитарными вырубками "понравилось" до того, что на одной из гор лес больше не может восстановиться.

"Изменился климат, ветер высушивает землю и в период, когда нет осадков, засуха настолько драматична, что молодые деревья просто умирают", – объяснил он.

В то же время, не стоит осуждать любую заготовку леса, ведь люди на протяжении всей истории использовали и будут использовать древесину, говорит Карабчук.

"Но рубить можно спелое дерево ипомнить о золотом правиле: чтобы лес успевал восстанавливаться, срубить можно не больше 1% в год", – говорит эксперт.

Однако здесь есть противоречие. Так, карпатские лесники считают спелыми буки 100-120 лет, такие стандарты были утверждены еще в 1980-х годах XX в. А последние исследования Европейского лесоводческого института свидетельствуют, что биологическая спелость буков может наступить и в 500 лет – все зависит от географии, климата и других условий.