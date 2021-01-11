Розенко: навіть Албанія почала вакцинацію проти COVID-19, а українці прикладають подорожник

Колишній віцепрем'єр-міністр України – міністр соціальної політики Павло Розенко розкритикував владу нашої держави за зволікання з вакцинацією населення проти коронавірусу. Він поставив їй за приклад Албанію, яка стала 50 країною світу, де почали робити масові щеплення задля боротьби з пандемією.

Своїм обуренням ексурядовець поділився на особистій сторінці у Facebook, зазначивши, що вище керівництво держави наразі зайняте зимовими відпустками, а не порятунком українців.

"Албанія на першому етапі закупила 500 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech. Албанія, Карле!!! А що ж Україна? Де Україна? Де вакцини для українців? А в Україні президент Зеленський відпочивають. Не до вакцин йому! Тут же сніг у Буковелі нарешті випав!" – написав Розенко.

"Життя і здоров'я українців для ЗЕ-влади – до ср*ки!!! Покатушки на лижах, відпустки, щасливі селфіки – оце діло! "Немає вакцин, дорогі українці? То що ви як малі – прикладайте подорожник!!! Куди? Та мені до ср*ки. (Ваш Вова)", – емоційно додав колишній міністр.

Нагадаємо, що про старт вакцинаційної кампанії в Албанії з 11 січня на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр країни Еді Рама.

"Години, хвилини, дні, тижні та місяці надзвичайної війни з невидимим ворогом. І сьогодні починається його остаточне відправлення з нашого життя", – написав політик.

Показово, що частину закупленої вакцини Албанія надасть Косову для щеплення медичних працівників.

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