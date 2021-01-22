Некоторые русскоязычные либеральные интеллектуалы заявляют, что готовы, скрепя сердце, терпеть украинский Закон о языке, если убрать из него штрафы за невыполнение. Интересные люди! Если вы считаете, что закон будет выполняться и без штрафов, то чем они вам мешают? Какая вам разница? Или все же штрафы мешают нарушать закон?

Это напоминает предложение разоружить страну в обмен на призрачные обещания мира, дружбы и уважения к суверенитету. Мы все это уже проходили. А в случае с языком даже не надо моделировать возможное развитие событий – так как все мы прекрасно помним, как уважали наши права на информацию и обслуживание на украинском языке без закона и без штрафов.

Особенно поражает, когда желание сделать Закон о языке необязательным наши доброжелатели объясняют якобы заботой о правах человека и ценностями либеральной демократии. Получается, унизительное положение, когда украинские граждане в Украине не могли защитить своего конституционного права на обслуживание государственным языком, казалось им вполне демократичным и нарушение прав человека они не замечали.

Не замечали конфликтов из-за отказа обслуживать украинцев, но пугают конфликтами и расколом из-за Закона о языке, который предусматривает санкции за нарушения. Показательно, что другие законы, которые также предусматривают санкции за нарушения, наших доброжелателей не напрягают. Почему бы не отменить наказания, например, за нарушение Уголовного кодекса, Налогового кодекса или ПДД?

Или вспомним, как радиостанции прекрасно наполняли эфир украинскими песнями без квот и штрафов за их нарушение? Что? Без штрафов украинских песен на радио было только 2-3%? Ну ничего, зато жили в согласии и уважали права человека – той, которая хотел слышать/крутить по радио только русское и ничего украинского.

Когда Закон о языке критикуют некоторые "простые люди", которые плохо знают язык и верят кремлевской пропаганде о якобы штрафах за использование русского языка в быту, это не удивляет. И это быстро пройдет, как только люди убедятся, что их страхи относительно Закона – безосновательны.

Но как не удивляться либеральным интеллектуалам, которые упорно надеются построить такую "демократическую" Украину, в которой украинские граждане и дальше не смогут защитить свои права на украинский язык? Сохранение статус-кво, когда украинский язык в Украине был необязательным и второстепенным, неизбежно ведет к потере украинской идентичности и к построению в Украине лайтов России 2.0 и последующего слияния с авторитарно-нацистской Россией 1.0.

Без украинского языка это становится лишь делом времени. Интеллектуалы должны это прекрасно понимать. Но похоже, либерализм некоторых русскоязычных либералов заканчиваются там же, где и российская демократия – на украинском вопросе.

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