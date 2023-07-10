"Россияне со слезами на глазах прощаются с Крымом": что происходит на оккупированном полуострове

Прекращение снабжения Крыма пресной водой после разрушения россиянами Каховской ГЭС и удары по Чонгарским мостам подстегнули граждан страны-агрессора к изменению своих планов. В крымских агентствах недвижимости сейчас небывалый ажиотаж: резко увеличилось количество предложений о продаже жилья.

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"Спокойной жизни не будет"

Настроения среди россиян, переехавших в Крым на протяжении последних нескольких лет, сейчас, как говорят местные жители, "аховые" – с каждым днем все больше граждан РФ принимают решение вернуться домой.

"Только в нашем пятиэтажном доме семей россиян – восемь. Пять из них активно готовятся уезжать", – рассказала OBOZREVATEL жительница Алушты.

По словам Ирины (имя в целях безопасности изменено. – Ред.), все они – среднего и пожилого возраста: "Из Подмосковья, Ленинградской области, есть две семьи, которые большую часть жизни работали на севере. Все цинично рассказывали соседям, что мечтали жить у моря и потому "воспользовались шансом", когда Россия оккупировала Крым".

Крымчанка говорит, что эти супружеские пары уже выставили свои квартиры на продажу.

"Две – еще перед Новым годом, а три – в июне-июле. Но реальных покупателей нет. Знаю, что одну квартиру – самую обычную двушку с пятиметровой кухней – продают за 7,5 млн рублей (это 2,25 млн. гривен или около 60 тыс. долларов). Снижать цену категорически не хотят, аргументируя тем, что "сделали ремонт", – поделилась Ирина.

По ее словам, россияне плачутся, что не ожидали такого поворота и надеялись встретить старость у моря, но теперь, когда "Украина намерена отобрать Крым, спокойной жизни – не будет".

Но одно дело продать жилье, а другое – перевезти все вещи. Оказалось, что это еще одна головная боль. На Крымский мост, а также на паром с ними не пустят, потому придется ехать через "новые территории", то есть, оккупированную часть Украины. А это не добавляет россиянам оптимизма.

Три волны паники

Еще одна собеседница OBOZREVATEL, крымская татарка Ление (имя изменено. – Ред.), хорошо знающая рынок недвижимости на полуострове, говорит, что "бегством россиян это еще не назовешь – но тенденция налицо".

"Количество недвижимости, выставленной на продажу, растет с каждым днем. Цены пока действительно не снижаются, а некоторое время назад они даже выросли: причиной стали жилищные сертификаты для херсонцев, которыми их за предательство "наградила" российская власть. Несколько тысяч коллаборантов решили остаться жить в Крыму и сразу стоимость недорогого жилья взлетела примерно на 20%", – поделилась крымчанка.

Сейчас и предатели Украины, и граждане РФ, переехавшие на полуостров, переживают, что будет дальше: "Некоторые уже понимают, что лучше продать жилье сейчас, чем завтра лишиться и недвижимости, и денег".

По словам Ление, коренные крымчане, даже пророссийски настроенные, не особо волнуются о финансовых последствиях возвращения Крыма под контроль Украины. У них не только российские, но еще и украинские документы на недвижимость. А вот тем, кто приобрел жилье уже во время оккупации – "очень нервно". Потому, говорит Ление, сейчас и увеличилось количество предложений о продаже домов и квартир.

Готовятся уезжать и те, у кого в РФ есть "запасной аэродром",и те, у кого жилье в Крыму – единственное. В покупку которого они вложили все свои сбережения.

"В общем, со слезами на глазах россияне прощаются с Крымом", – улыбается Ление.

По ее словам, это уже третья волна паники у россиян. Первые две были спровоцированы "бавовной" в Крыму и ударом по Керченскому мосту. Теперь же "все идет по-нарастающей", а власти Украины дали четко понять: полуостров обязательно будет освобожден. Этим был дан сигнал и военнослужащим оккупационной армии, и понаехавшим "мирным" россиянам: их время подходит к концу.