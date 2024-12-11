Россияне не удивили: Pornhub обнародовал итоги 2024 года. Инфографика

Один из популярнейших порносайтов Pornhub опубликовал итоги 2024 года. Самой популярной категорией в поиске уже четвертый год стал хентай, на втором месте – MILF.

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Об этом говорится в отчете Pornhub за уходящий год. Украина традиционно оказалась в первой двадцатке по трафику – наша страна на 15-м месте. В среднем на сайте украинские посетители проводили 9,25 мин.

Украинцев-мужчин – 56% пользователей, женщин – 44%. Самая популярная категория в Украине – MILF. Предпочтения россиян тем временем не удивили – это можно увидеть на инфографике.

Чаще всего сайт с контентом для взрослых посещали в США, Франции, на Филиппинах, в Мексике, Великобритании и Германии.

Что интересно, популярным запросом в 2024 году была "скромность", интерес к этому запросу вырос на 133%. Отмечается, что пользователи все чаще ищут более этичные материалы.

А это данные касательно поисков по Украине:

Отметим, что доля женщин среди украинских пользователей составила 44%, что превышает среднемировой показатель. Нас опережают только Мексика, Колумбия, Аргентина и Филиппины.

Напомним, что компания-владелец сервиса PornHub зарегистрировалась плательщиком НДС (налог на добавленную стоимость) в Украине. Сделала это как поставщик электронных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии. Это уже вторая попытка легализовать порно за два года. Мы подробно рассказали о том, какие есть перспективы у нового документа.

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