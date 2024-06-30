Россияне хвастают 3-часовой очередью перед Крымским мостом: якобы туда 'повалили' туристы

Российские пропагандисты в сети хвастают кадрами очередей у Керченского моста на въезде в оккупированний украинский Крым. Они утверждают, что, несмотря на регулярную "бавовну", отдыхать на полуостров едут "тысячи россиян", а пляжи на его южном побережье якобы уже переполнены.

Видео дня

Видео очередей на Крымском мосту опубликовали росСМИ. По словам пропагандистов, очередь на "досмотры" в Крым уже занимает более трех часов и "продолжает расти".

"Информер" незаконно построенного Керченского моста утверждает, что по состоянию на 14:00 (по Киеву и Керчи) в очереди со стороны российской Тамани стоят 810 транспортных средств. Ожидание в очереди составляет "около трех часов".

Пропагандисты также утверждают, что к Крымскому мосту 30 июня якобы едет "не менее десятка тысяч" машин с туристами – логисты и дорожники.

По их словам, на ЮБК якобы "уже очень много туристов".

РосСМИ также опубликовали видео с Массандровского пляжа в оккупированной Ялте, у которого видны машины россиян.

В то же время сам пляж, судя по этим кадрам, вряд ли можно назавать переполненным.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июня в оккупированном Севастополе был поражен российский Центр космической слежки и связи – военная составляющая системы спутниковой связи и навигации, которая помогала врагу целиться по гражданским целям в Украине.

Из-за работы российской ПВО и падения обломков российских зенитных ракет "Тор" были погибшие и пострадавшие на пляже в поселке Учкуевка под Севастополем.

Оккупанты подняли истерику, обвинив Украину в теракте, а минобороны РФ обвинило США в причастности к ударам, поскольку они якобы были нанесены ракетами ATACMS, запрограммированными американскими специалистами. В Госдепе США эти упреки назвали "бессмысленными и гиперболическими".

А в Офисе президента Украины заявили, что Крым – это оккупированная, чужая для РФ территория, где идут боевые действия и полномасштабная война, поэтому там не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни".

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