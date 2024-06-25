'Нелепые, гиперболические заявления': в США отреагировали на обвинения со стороны РФ касательно удара по Севастополю

В России обвинили США в причастности к удару по Севастополю 23 июня – такие заявления сделали официальные лица страны-агрессора. В Государственном департаменте Штатов эти упреки назвали "бессмысленными и гиперболическими".

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Соответствующее заявление во время брифинга в понедельник, 24 июня, сделал пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, передает Sky News. Он прокомментировал сообщение минобороны РФ о том, что удары по Крыму были нанесены поставленными США ракетами ATACMS, а запрограммировали их якобы американские специалисты.

По словам Миллера, претензии россиян необоснованные и ошибочные.

"У меня нет никакой оценки этой атаки, включая того, кто ответственен за нее. Но вы видели, как Россия выдвигает бессмысленные заявления об ответственности в прошлом", – сказал он.

Чиновник напомнил, как в марте этого года Россия обвинила США в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", хотя Штаты предупреждали их об угрозе нападения.

"Для Москвы не является чем-то необычным делать бессмысленные, гиперболические заявления об ответственности, которые не порождены фактами", – отметил Миллер.

Также представитель Госдепа отметил, что США предоставляют оружие Украине, "чтобы она могло оградить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, включая Крым, который, конечно, является частью Украины".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Около полудня 23 июня во временно оккупированном Севастополе произошла "бавовна". Оккупанты пожаловались на атаку по городу ракетами ATACMS и сообщили о работе российской ПВО, а очевидцы заявили о прилете и последующем пожаре в районе Севастопольской бухты.

– Стоит отметить, что в Севастополе в 1-2 км от военного аэродрома Бельбек расположены общественные пляжи. Оккупанты взлетают оттуда бомбить Украину и одновременно прикрываются местными жителями.

– В ОП отметили, что Крым – это оккупированная, чужая для России территория, где идут боевые действия, полномасштабная война. Поэтому там нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни".

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