Россия затягивает процесс освобождения гражданских пленных, – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему так медленно продвигается возвращение из российского плена гражданских заложников. Этот процесс всячески тормозит страна-агрессор Россия. Наше же государство делает все для того, чтобы освободить украинских граждан.

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Об этом Лубинец написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что многих украинцев, которым мы считаем гражданскими, в РФ называют комбатантами – лицами, принимающими непосредственное участие в боевых действиях.

В частности, в этот перечень входят бывшие правоохранители, военнослужащие и судьи, волонтеры, руководители разных государственных учреждений. Этих людей россияне пытаются осудить либо как шпионов, либо зачислить в ряды комбатантов.

"Комбатантом считается человек, который с оружием в руках принимал участие в международном военном конфликте. Россия же хочет таким образом увеличить обменный фонд и расшатать украинское общество, вызвать недоверие к власти, обвинить его в бездействии", – подчеркнул Лубинец.

Он также напомнил, что процедура обмена, применяемая к военнопленным, не касается гражданских пленников. Международное гуманитарное право однозначно говорит, что обмен гражданских на гражданских не предусмотрен. Оккупанты должны отпустить некомбатантов, против которых не возбуждено уголовное дело или не объявлено подозрение в совершении преступления. Однако РФ, как известно, игнорирует все международные соглашения.

Ранее о том, что Россия "тормозит" обмен пленными с Украиной, говорила парамедик Юлия Паевская ("Тайра"). Процесс не зависит от украинской стороны, хоть она пытается делать все возможное.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что в РФ сейчас больше военнопленных, чем у Украины. Большинство людей оккупанты захватили в начале полномасштабного вторжения. Значительную часть – около 40% – составляют гражданские, которых Россия удерживает незаконно.

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