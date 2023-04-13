Россия уже использовала для ударов по Украине половину своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия – ГУР

Страна-агрессор Россия уже использовала для ударов по Украине половину запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. С начала широкомасштабного вторжения РФ уже запустила по территории нашего государства не менее 8000 ракет.

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Речь идет преимущественно о ракетах класса "земля – земля". Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, в настоящее время Россия не сможет восстановить свой резерв. Такая ситуация может потенциально подвергнуть угрозе способность РФ защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО.

В то же время, как добавил Громов, Кремль планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50. Это позволит российским оккупантам осенью активизировать ракетные удары по территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявлял, что зенитно-ракетный комплекс Patriot Украина получит уже скоро. Защита неба значительно усилится, однако это не сможет заменить истребители F-16, которые очень важны для борьбы с оккупантами.

– Поскольку РФ зимой в значительной степени израсходовала запас ракет, она начала применять управляемые авиационные бомбы. Это оружие в большинстве своем представляет угрозу для районов у линии столкновения и вблизи государственной границы. Кроме того, россияне откорректировали тактику и все чаще атакуют военные объекты.

– Недавно в сети показали содержимое российской ракеты Х-101. Ее стоимость – 12,5 млн долларов, но внутри есть достаточно дешевые детали китайского производства.

– В ГУР считают, что у Российской Федерации ограничены возможности изготовления новых Х-101 и "Калибр". В течение месяца государство-агрессор способно производить около 50 ракет таких типов, вместе взятых.

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