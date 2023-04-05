Клейкая лента и трансформаторы из AliExpress: в сети показали содержание российской ракеты Х-101 за $12,5 млн. Фото

В сети показали содержание российской ракеты Х-101. Ее стоимость 12,5 миллионов долларов. Однако внутри находятся довольно дешевые детали китайского производства.

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Фото "распаковки" опубликованы в Twitter-аккаунте "Харківська Нишпорка". Оказалось, что во вражеской ракете клейкая лента и трансформаторы из AliExpress (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Российская ракета Х-101 стоит около 13 миллионов долларов каждая... Вот внутренности головы... Немного изоленты, пару трансформаторов напряжения с AliExpress..." – сказано в сообщении.

Фото уже прокомментировал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что это ни что иное, как разграбление бюджетных денег в государстве-террористе.

"Вот что внутри прилетевшей по Украине российской крылатой ракеты Х-101. Клейкая лента и трансформаторы, продающиеся на AliExpress. Похоже, именно так, за счет бытовых платформ российскому ВПК удается наладить выпуск ракет в условиях санкций. Но, понятно, что с такой начинкой ракета не может стоить заявленные $12,5 млн., имеем прекрасный пример "дерибана" средств", – написал журналист.

Отметим, Х-101 – это стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Она разработана конструкторским бюро "Радуга" в период с 1995 по 2013 годы.

Примечательно, что в Википедии указано, что данная ракета имеет исключительно российские комплектующие.

Как сообщал OBOZREVATEL, у России ограничены возможности по изготовлению новых ракет Х-101 и "Калибр". В течение месяца государство-агрессор способно производить около 50 ракет обоих типов вместе взятых.