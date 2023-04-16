Россия сделала РПЦ одним из инструментов своей агрессии против Украины – Эпифаний

Россия использует РПЦ в качестве инструмента в войне против Украины. Структуры так называемой Русской православной церкви были активно задействованы в подготовке российской агрессии и ее осуществлении.

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Именно поэтому максимальный разрыв любых контактов православных верующих с Московским патриархатом является необходимым шагом, который поможет защитить Украину и украинцев от вражеского влияния. Об этом заявил митрополит ПЦУ Эпифаний украинским СМИ.

Он подчеркнул, что Кремль активно использует РПЦ и подчиненные ей структуры в агрессии против Украины.

"Прискорбно видеть, что "русский мир" одним из инструментов своей агрессии сделал церковные институции. Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым находится в рабской покорности кремлевской тирании и служит ее инструментом. Структуры РПЦ – и это видим не только мы, но признают и независимые международные эксперты – были системно включены в подготовку к агрессии против Украины и в ее осуществление", – подчеркнул глава ВТО.

Эпифаний убежден: полный разрыв связей подчиненности украинских православных христиан с Московским патриархатом является вопросом государственного значения и напрямую связан с безопасностью государства.

"На словах религиозное объединение, которое называет себя УПЦ, якобы дистанцируется от своего патриарха и Русской Церкви, а на деле остается в подчинении им", – добавил митрополит.

Покончить с использованием государством-агрессором религии как оружия против украинского народа может только "законодательный запрет для любых религиозных организаций в Украине иметь подчинение российским религиозным центрам".

"Украина имеет право защищать себя от российской гибридной агрессии в духовной сфере так же, как защищает себя на поле боя", – убежден Эпифаний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Пасхальную ночь оккупанты ударили по Камышевахе Запорожской области: пострадала церковь и здания рядом с ней. К счастью, благодаря комендантскому часу в храме в момент обстрела никого не было. Также войска РФ обстреливали город Запорожье, там снаряды прилетали в зеленую зону.

Тем временем глава РПЦ Гундяев в Пасхальной речи цинично обратился к "малороссам" с требованием мира и благословил Россию на борьбу с прогрессом.