Россия ослабляла нашу обороноспособность, организовывая антиковидные митинги, — инфекционист

Детский инфекционист и глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий объяснил, как Россия ослабляла обороноспособность Украины. По его словам, это происходило, в частности, благодаря организации антиковидных митингов.

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Об этом заявил инфекционист в интервью программе Must know на OBOZREVATEL TV. По его словам, инфекционные заболевания уже давно используются для ослабления обороноспособности.

"В принципе издревле инфекционные заболевания использовались в том числе как фактор, который ослабляет твоего противника. Россия и до 24 февраля использовала этот фактор для ослабления нашей оборонной способности, проводя различные акции против вакцинации и говоря о тех же биологических лабораториях", – объяснил Лапий.

Он также отметил, что в России сейчас наблюдается пик заболевания коронавирусом.

"Здесь риски существуют, но пусть эти риски будут реализованы у них, как у страны-агрессора. Это будет ослаблять их обороноспособность и по существу их потенциал, пусть в их лагерях для "чмобиков" возникают вспышки различных инфекций", – добавил врач.

Стоит отметить, что в настоящее время в Украине циркулирует достаточно опасный сезонный грипп. Он проявляет себя "некрасиво", вызывая крайне тяжелые осложнения органов и систем и даже может представлять угрозу для жизни – не только для пожилых людей, но и для детей. Поэтому уже сейчас стоит привиться от сезонного гриппа, которая через две недели после укола обеспечит необходимую защиту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сейчас наблюдается рост заболеваемости вирусом гриппа А типа H1N1, но есть и случаи инфицирования гриппом вируса В. Ситуация опасна, так как у многих людей нет иммунитета из-за двухлетнего "перерыва" этой болезни. Кроме того, существует угроза твиндемии – одновременного всплеска коронавируса и гриппа.

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