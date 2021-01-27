Россия, несмотря на запрет, выборочно пускает к себе украинцев: OBOZREVATEL узнал подробности

Граждане Украины, несмотря на запрет, введенный из-за пандемии коронавируса, продолжают летать в Россию через Минск.

По данным, полученным OBOZREVATEL, в РФ их пускают выборочно. В частности, 27 января авиакомпания "Белавиа" не пустила на рейс в Россию одного из украинцев, у которого там официально есть бизнес.

Компания сослалась на соответствующее распоряжение российского правительства от 18 марта 2020 года, где содержится перечень граждан, которым разрешен въезд в РФ.

В "Белавиа" OBOZREVATEL пояснили, что ограничения определяет принимающая сторона, поскольку они выполняют только функции перевозчика.

"Мы можем, например, перевести из Минска в Москву 100 пассажиров, а одного из них могут не пустить. Это все под ответственность пассажира. (Согласно документу правительства РФ) полететь на территорию РФ может гражданин Российской Федерации, либо гражданин другой страны, имеющий временный или постоянный вид на жительство, или может подтвердить близкое родство. Но эти исключения отличаются в каждой стране по-своему. Принимающая сторона определяет ограничения", – сказали в авиакомпании.

Там также напомнили, что пассажиры должны иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста, которая выдана за 72 часа до прибытия в пункт назначения.

В то же время в пограничном контроле ФСБ РФ в аэропорту "Домодедово" рассказали OBOZREVATEL, что гражданам Украины запрещен въезд на территорию страны

"Границы закрыты. Есть только ряд стран, которые открыли границы, а граждан всех остальных государств не пропускают, если нет на то оснований", – сказали там, уточнив, что основания для въезда перечислены в распоряжении от 18 марта.

При этом в документе отмечено, что жители временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской могут въезжать в страну. Однако для этого у них в документе, удостоверяющем личность, должна быть отметка о регистрации в ОРДЛО.

Напомним, что Россия запретила пропуск иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию с 18 марта 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января стало известно, что Польша разрешила въезд иностранцам без отбывания карантина, но при условии отрицательного теста на коронавирус.