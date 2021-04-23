Арестович: Россия не способна на полномасштабную войну, у них нет сил

Россия не способна противостоять Западу в военном плане и не сможет начать полномасштабное вторжение в Украину.

Такое мнение высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире ток-шоу "Право на владу" 22 апреля. Он прокомментировал ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию (чтобы посмотреть фрагмент программы, доскролльте страницу до конца).

Представитель делегации Украины указал на то, что в своей речи глава страны-агрессора говорил о "бесконфликтном сосуществовании" и о необходимости очертить границы влияния ядерных государств.

"Мой диагноз таков: Россия не способна сейчас не только на полномасштабную войну с Украиной или противостояние с Западом – даже выдержать обычную гонку вооружений она не способна на протяжении ближайших 2-3 лет", – сказал Арестович.

Он заявил, что власти РФ не хотят воевать, "потому что у них нет сил на противостояние".

По его мнению, Россия на данном этапе как государство в худшем состоянии, чем была в 2014 году, когда не было санкций

"Они убивают РФ и продолжают убивать", – сказал Арестович.

Напомним:

в своем посланни Путин упрекнул Запад за претензии к его стране и сравнил ее противников с отрицательными героями романа Редьярда Киплинга "Книга джунглей". Так, он отметил, что "вокруг Шерхана подвывают мелкие Табаки".

Кроме того, российский лидер заявил, что не позволит пересечь установленные РФ "красные линии".

Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что к ним относятся вмешательства во внутренние дела России, оскорбления и притеснение экономических интересов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Арестович заявил, что у Украины принципиальная позиция – никаких переговоров с непризнанными "Л/ДНР". В то же время президент России Путин допустил оговорку, которую можно считать "словесным выходом из Минских соглашений".