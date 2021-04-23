Арестович: Россия не способна на полномасштабную войну, у них нет сил

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
2 минуты
1,4 т.
Алексей Арестович

Россия не способна противостоять Западу в военном плане и не сможет начать полномасштабное вторжение в Украину.

Такое мнение высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире ток-шоу "Право на владу" 22 апреля. Он прокомментировал ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию (чтобы посмотреть фрагмент программы, доскролльте страницу до конца).

Представитель делегации Украины указал на то, что в своей речи глава страны-агрессора говорил о "бесконфликтном сосуществовании" и о необходимости очертить границы влияния ядерных государств.

"Мой диагноз таков: Россия не способна сейчас не только на полномасштабную войну с Украиной или противостояние с Западом – даже выдержать обычную гонку вооружений она не способна на протяжении ближайших 2-3 лет", – сказал Арестович.

Он заявил, что власти РФ не хотят воевать, "потому что у них нет сил на противостояние".

По его мнению, Россия на данном этапе как государство в худшем состоянии, чем была в 2014 году, когда не было санкций

"Они убивают РФ и продолжают убивать", – сказал Арестович.

Алексей Арестович в "Право на владу"

Напомним:

  • в своем посланни Путин упрекнул Запад за претензии к его стране и сравнил ее противников с отрицательными героями романа Редьярда Киплинга "Книга джунглей". Так, он отметил, что "вокруг Шерхана подвывают мелкие Табаки".

  • Кроме того, российский лидер заявил, что не позволит пересечь установленные РФ "красные линии".

  • Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что к ним относятся вмешательства во внутренние дела России, оскорбления и притеснение экономических интересов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Арестович заявил, что у Украины принципиальная позиция – никаких переговоров с непризнанными "Л/ДНР". В то же время президент России Путин допустил оговорку, которую можно считать "словесным выходом из Минских соглашений".

УкраинаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтпослание Путина 2021Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угрозаТрехсторонняя контактная группаАлексей АрестовичВладимир Путин