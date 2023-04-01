На россии начали продавать украденный украинский чернозем. Не прячась и не стесняясь.

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Некоторые уже успели провести параллели с 1942-1943 годами, мол, так поступали нацисты. На самом деле вывоз немцами во время Второй мировой войны украинского чернозема – советский фейк. Один из многих мифов. Немцы педантично вели подсчет всего, что везли в фатерлянд: от железной руды и пшеницы до картин и угля, но чернозема в списках не значится.

И тут путинцы переплюнули гитлеровцев.