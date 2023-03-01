Россия манипулирует информацией о семьях пленных, чтобы психологически сломать украинцев, – Паевская

Физические пытки и страдания не так страшны как психологические. А Россия делает все, чтобы пленники страдали именно психологически, поэтому манипулируют информацией об их родных.

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О том, как поддержать защитников в плену и помочь им, рассказала парамедик, волонтер, освобожденная из плена Юлия Паевская (Тайра) в эфире Завтрак с 1+1.

"Нам нужно готовить уже сейчас квалифицированных психологов для воинов, которые вернутся домой, и работать с семьями пленных и погибших. Мой фонд "Мрия" создан для поддержки семей пленников и павших героев, а в первую очередь для их детей. После обмена я поняла, что помощь семьям и детям очень важна тем, кто есть на фронте и тем, кто в плену. Каждый пленник, военный на фронте, должен понимать, что есть люди, которые позаботятся об их семьях даже если произойдет хуже всего", – делится Юлия.

Также Тайра добавила, что у государства слишком много задач сейчас, нехватка сил, средств и времени, поэтому своей деятельностью фонд "Мрия" помогает стране.

"Из-за того, что Россия скрывает списки пленных, многие украинцы считаются пропавшими без вести, а их семьи не могут получить никакой поддержки. Оккупанты удерживают гражданских, медиков мариупольского госпиталя, нарушая Женевскую конвенцию. Родные не могут оставаться лицом к лицу с неизвестностью ожидания", – отметила Паевская.