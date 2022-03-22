Россия использует 'передышку': Грозев дал прогноз, какой город армия Путина атакует с новой силой

После провала планов Путина по Украине и огромных понесенных потерь Россия вынужденно снизила интенсивность атак на украинские города, в частности, и Мариуполь. Однако не стоит заблуждаться на этот счет: Кремль использует передышку для накопления новых сил.

А после - с удвоенной жестокостью начнет атаковать Мариуполь с целью полностью захватить разрушенный постоянными обстрелами и бомбежками город. Об этом в эфире Youtube-канала "Популярная политика" заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Журналист убежден: то, что российские оккупационные войска сейчас несколько снизили активность на Мариупольском направлении, не означает, что в Кремле отказались от намерений захватить город. Сейчас оккупанты продолжают наносить авиационные, ракетные и артиллерийские удары по гражданским объектам и жилым кварталам, не оставляя ни малейшего шанса выжить мирным гражданам в заблокированном и уничтожаемом городе. Грозев убежден: это будет продолжаться, пока "новая стратегия принесет свои плоды".

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Эта стратегия, по мнению Грозева, заключается в том, чтобы выиграть время для пополнения логистических арсеналов и личного состава армии РФ:

"Так выглядит, что эта передышка будет продолжаться еще 2-3 дня. Называть ее передышкой жестоко, потому что в то же время умирают люди, но с военной точки зрения это именно это. Ожидаю, что через 2 дня будет очень сильная попытка реально захватить Мариуполь полностью , а не только ограничить и уничтожать гражданское население. По нашим данным, это задача, которую Путин дал Генштабу, так же, как когда-то было задание взять Киев", - отметил Грозев.

Журналист-расследователь также рассказал, где именно Кремль соскребает подкрепление для брошенных на штурм Мариуполя войск.

"Продолжается накопление войск из 41-й и, кажется, из 30-й армии, южной, восточной и центральной армий – чтобы заполнить дыры", – сказал он.

Свой прогноз по поводу возобновления попыток захвата Мариуполя спустя два дня Грозев объяснил тем, что именно столько времени понадобится технике, которая сейчас подтягивается к украинской границе, чтобы дойти до осажденного города на Азовском побережье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты сбросили на Мариуполь две сверхмощные бомбы.

Также защитники города из полка "Азов" говорят, что российские самолеты бомбят Мариуполь каждые 15 минут.