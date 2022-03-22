Российские оккупанты сбросили на Мариуполь две сверхмощные бомбы – "Азов"

Во вторник, 22 марта, российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощные бомбы. Город подвергся еще большим разрушениям.

Об этом сообщили в Telegram отдельному отряду специального назначения "Азов" – Мариуполь. Там подчеркнули, что враг продолжает цинично уничтожать украинский город.

"В очередной раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепелище мертвой земли", – отметили в "Азове".

Напомним: президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Италии призвал обратить внимание на Мариуполь, который с начала войны подвергается бомбардировкам российских войск. Глава государства предложил итальянским парламентариям представить на месте Мариуполя город Генуя, где проживает примерно такое же количество людей.

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Зеленский заявил, что из-за блокады погибших людей хоронят в братских могилах прямо во дворах многоэтажек. Президент подчеркнул, что, к сожалению, полномасштабная война продолжается и каждый следующий день принесет еще большее количество жертв среди мирного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, колонна грузовиков с гуманитарной помощью, а также автобусы для эвакуации людей из разрушенного Мариуполя уже 10 дней не могут прорваться в город, поскольку российские войска не прекращают огонь.

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