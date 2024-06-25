'Россия хочет затянуть нас в прошлое, но Украина победит': интервью правозащитницы Александры Матвийчук для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Александра Матвийчук, украинская правозащитница и глава "Центра гражданских свобод", подчеркивает, что российско-украинская война наиболее задокументирована в истории человечества, что дает возможность изменить глобальный подход к правосудию за военные преступления, – в отличие от прошлого столетия.

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"У нас есть технологии, позволяющие воспроизводить происшедшее собирать доказательства, идентифицировать виновных. Когда в поездках я говорю с президентами и членами правительств, у них на уровне подсознания зашито, что невозможно дать справедливость или шанс на нее каждому пострадавшему человеку. Я хочу, чтобы мы бросили вызов этому утверждению. Мы, как человечество, можем это сделать, если изменим глобальное отношение и поставим цель, что жизнь каждого человека имеет значение, и поэтому мы должны работать на то, чтобы дать каждому шанс на справедливость. Украина может стать первым подобным прецедентом", – подчеркнула правозащитница.

Имея большой опыт международной работы, Александра считает, что об усталости мира от этой войны речь не идет. Скорее, это боязнь совершать решительные действия, в конце которого стоит непонимание будущего и страх перед ним. Если Украина должна выиграть, то Россия должна проиграть. Готов к этому мир?

"Что делать со 140-миллионной страной, имеющей ядерное оружие, в результате проигрыша? Ответа нет. Долговременной стратегии нет. Есть страх, есть нежелание мыслить такими терминами, выходить из зоны комфорта. Единственное, что мы можем сейчас противопоставить – это все равно произойдет. Россия хочет затащить нас в прошлое, но будущее наступит, вне зависимости от желания Путина. И Украина победит. Мы просто не знаем, когда это произойдет. Но это – неизбежно", – уверена Александра.

Источник: "Историческая правда".

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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит крупнейшую в мире подборку свидетельств из первых уст о войне в Украине – это уже более 110 тысяч историй. Выставка "Голоса", которую посетили более 5 тысяч человек, длилась три месяца в Музее истории города Киева, основываясь на живых рассказах, собранных Музеем "Голоса Мирных", и стремясь раскрыть глубину и силу историй украинцев о войне.

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