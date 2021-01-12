Россия дала крымским татарам 13–18 лет тюрьмы за "терроризм": Украина ответила

Так называемый суд Южного окружного военного суда Российской Федерации приговорил трех граждан Украины, крымских татар Айдера Джаппарова, Энвера и Ризу Омеровых по статье "терроризм" на длительные сроки лишения свободы – от 13 до 18 лет.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар в своем Twitter. МИД Украины обнародовал заявление о незаконных действиях оккупантов.

"Суд" России вынес ужасные приговоры на основании надуманных постановлений гражданам Украины ... Это подтверждает, что те, кто имел другое мнение в Крыму, были подавлены российскими оккупантами", – написала Джеппар.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с этим решением. Текст заявления опубликован на сайте учреждения.

В ведомстве напомнили, что украинцы получили приговоры по делу так называемой "Белогорской группы Хизб ут-Тахрир" по сфабрикованным обвинениям в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти".

Они были незаконно задержаны на территории временно оккупированного Крыма 10 июня 2019 года и в нарушение норм международного права перемещены на территорию России в Ростов-на-Дону.

"Досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях полного игнорирования предоставленных защитой доказательств непричастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям, это указывает на политическую мотивированность решения осудить Энвера Омерова – на 18 лет, Айдера Джаппарова – на 17 лет, Ризу Омерова – на 13 лет лишения свободы в колониях строгого режима", – говорится в комментарии министерства.

Указанные приговоры являются очередным доказательством использования российской судебной системы для преследования крымских татар и подавлений каких-либо признаков инакомыслия в оккупированном Крыму, заявила Джеппар.

В МИД выступили с требованием к РФ отменить решение суда и немедленно освободить Омеровых и Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") – международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году в Иерусалиме. Ее цель – объединение мусульманских стран в халифат, однако она решительно выступает против использования террористических методов. В России деятельность организации запрещена с 2003 года. При этом в большинстве стран, включая Украину, она разрешена.

По сообщению ОО "Крымская солидарность", Энвера Омерова оккупанты обвинили в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир", Ризу Омерова и Айдер Джаппарова – в "участии в террористической организации". Позже все получили обвинения в якобы приготовлении к насильственному захвату власти организованной группой.

Осужденные оккупантами украинцы Twitter Emine Dzheppar

Акция в поддержку крымских татар Twitter Emine Dzheppar

Риза Омеров во время судебного заседания Twitter Emine Dzheppar

Участник акции в поддержку осужденных Twitter Emine Dzheppar

Пост первого заместителя министра иностранных прав о суде оккупантов над украинцами Twitter Emine Dzheppar

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что российские оккупанты 11 января задержали около сотни крымских татар, которые направлялись в Ростов-на-Дону на заключительное заседание суда по "делу Хизб ут-Тахрир".

Инцидент произошел на Керченском мосту, соединяющем РФ и оккупированный украинский Крым. По информации главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, россияне визуально осматривали машины и автобусы, проезжающие по мосту. Автомобили, где не замечали крымских татар, пропускали без проверки документов.