Росія дала кримським татарам 13–18 років в'язниці за "тероризм": Україна відповіла

Так званий суд Південного окружного військового суду Російської Федерації засудив трьох громадян України, кримських татар Айдера Джаппарова, Енвера та Різу Омерових за статтею "тероризм" на великі строки позбавлення волі – від 13 до 18 років.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар у своєму Twitter. МЗС України також оприлюднило заяву щодо незаконних дій окупантів.

"Суд" Росії виніс жахливі вироки на підставі надуманих постанов громадянам України... Це підтверджує, що ті, хто мав іншу думку в Криму, були придушені російськими окупантами", – написала Джеппар.

МЗС України висловило рішучий протест через це ганебне рішення. Текст заяви оприлюднено на сайті установи.

У відомстві нагадали, що українці отримали вироки у справі так званої білогірської групи Хізб ут-Тахрір за сфабрикованими звинуваченнями в "організації та участі в діяльності терористичної організації та насильницькому захопленні й утриманні влади".

Вони були незаконно затримані на території тимчасово окупованого Криму 10 червня 2019 року та в порушення норм міжнародного права переміщені на територію Росії до Ростова-на-Дону.

"Досудове слідство та судовий процес відбувались із численними процедурними порушеннями та в умовах цілковитого ігнорування наданих захистом доказів про непричетність обвинувачуваних до інкримінованих діянь, що вказує на політичну вмотивованість рішення засудити Енвера Омерова – на 18 років, Айдера Джаппарова – на 17 років, Різу Омерова – на 13 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму", – говориться в коментарі міністерства.

Зазначені вироки є ще одним доказом використання російської судової системи для переслідувань кримських татар та придушень будь-яких ознак інакомислення в окупованому Криму, заявила Джеппар.

У МЗС виступили з вимогою до РФ скасувати рішення суду та негайно звільнити Омерових і Джаппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" ("Партія ісламського звільнення") – міжнародна релігійно-політична організація, створена в 1953 році в Єрусалимі. Її мета – об'єднання мусульманських країн у халіфат, проте вона рішуче виступає проти використання терористичних методів. У Росії діяльність організації заборонена з 2003 року. Натомість у більшості країн, зокрема в Україні, вона дозволена.

За повідомленням ГО "Кримська солідарність", Енвера Омерова окупанти звинуватили в організації діяльності "Хізб ут-Тахрір", Різу Омерова та Айдера Джаппарова – в "участі в терористичній організації". Пізніше всі отримали обвинувачення в нібито приготуванні до насильницького захоплення влади організованою групою.

Засуджені окупантами українці Twitter Emine Dzheppar

Акція на підтримку кримських татар Twitter Emine Dzheppar

Різа Омеров під час судового засідання Twitter Emine Dzheppar

Учасник акції на підтримку засуджених Twitter Emine Dzheppar

Пост першої заступниці міністра закордонних прав щодо суду окупантів над українцями Twitter Emine Dzheppar

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що російські окупанти 11 січня затримали близько сотні кримських татар, які прямували в Ростов-на-Дону на заключне засідання суду в "справі Хізб ут-Тахрір".

Інцидент стався на Керченському мосту, який з'єднує РФ та окупований український Крим. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, росіяни візуально оглядали машини й автобуси, які проїжджали мостом. Автомобілі, де не помічали кримських татар, пропускали без перевірки документів.