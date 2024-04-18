Россия активизировала попытки дестабилизировать ситуацию с электроснабжением в Одессе – ДТЭК

Страна-агрессор Россия запустила очередную информационную кампанию, направленную на дистабилизацию ситуации в Одессе и дискредитацию местных энергетиков, сообщили в компании ДТЭК.

"К сожалению, ряд украинских СМИ по неизвестным причинам приобщились к распространению нарративов вражеской пропаганды. ДТЭК обратился в Киберполицию и другие компетентные органы противодействия враждебной пропаганде", – говорится в сообщении компании.

Там подчеркнули, что нарратив "энергетики выводят деньги за границу" – классический пример российского ИПСО, о чем раньше неоднократно сообщали украинские силовые органы, в том числе разведка.

"В очередной раз призываем СМИ не распространять вражескую пропаганду и не становиться соучастниками информационных диверсий против украинских энергетиков", – добавили в компании.

ДТЭК Одесские электрические сети, как и остальные операторы электросетей группы ДТЭК, все имеющиеся средства в первую очередь направляют на восстановление поврежденного в результате обстрелов оборудования.

За 2023 год энергетики отремонтировали более 2,3 тысяч километров воздушных линий и модернизировали 903 энергообъекта разного класса напряжения. Сумма инвестиций составила более 1 миллиарда гривен. В 2024 году компания инвестирует 1,1 млрд гривен.

Компании также соблюдают все нормы валютного законодательства, которые в текущих условиях делают невозможным любой вывод валюты за границу.