Российскую певицу не пустили в Украину из-за поездок в Крым

Российской певице Марии Гусаровой (Mary Gu) на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма. Такая же санкция наложена на мужчину, который с ней путешествовал.

Как сказано в сообщении Государственной пограничной службы, они прибыли в один из аэропортов Киева рейсом из Стамбула. Пограничники выяснили, что иностранцы нарушали порядок въезда на территорию аннексированного Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что в Украину они прибыли для проведения концерта, а мужчина, ехавший с артисткой, связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.

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За нарушение украинского законодательства гражданам России отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, вылетев обратным рейсом.

Пограничники не назвали имен нарушителей, однако в Киеве был запланирован концерт Mary Gu, а сама артистка в Instagram сообщила, что в Украину ее не пустили, пожаловавшись, что запрет на въезд якобы "безоснователен и без какой-либо доказательной базы".

Ранее в аэропорту "Киев" сотрудники ГПС Украины обнаружили гражданку России, которая летом 2021 года незаконно посещала оккупированный Крым. Ее лишили права на въезд в нашу страну на 3 года. Девушка прибыла в Киев рейсом из Варшавы и улетела обратным. Установлено, что москвичка въезжала в Крым на автомобиле через незаконно построенный Керченский мост.

Напомним, ранее популярный российский юморист Максим Галкин попал в "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины. В список его имя ведомство внесло по представлению СБУ. Артист был признан одним из лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему запрещен въезд в Украину, а фильмы с его участием лишены лицензии на право распространения и демонстрации в стране.

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