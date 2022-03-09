Российским летчикам могут намеренно портить парашюты – разведка

У российских летчиков из сбитых над Украиной вражеских самолетов не раскрываются парашюты. В украинской разведке считают это не случайностью, а умышленными действиями ФСБистов.

Об этом заявили в Главном управлении разведки МО Украины. В ведомстве проводят подробное изучение обломков сбитых самолетов агрессора и уже получили определенные данные.

Так, согласно предварительным результатам, одной из причин несрабатывания парашюта может быть то, что его умышленно неправильно сложили перед вылетом.

В ГУР объяснили, что заинтересовались статистикой сбитых путинских "асов", в которых после катапультирования не раскрылся парашют, в результате чего летчики не попадают в плен, а погибают.

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"Сейчас проводится детальное изучение обломков сбитых самолетов российских фашистов, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленное неправильное складывание перед вылетом", – отметили в украинской разведке.

И хотя, на первый взгляд, такой вывод выглядит парадоксальным, но у него есть логическое объяснение. Ведь все эти летчики оккупанта, сбрасывающие бомбы на украинские города и села, являются военными преступниками. Если они останутся в живых, то могут стать свидетелями в судах всех тех преступлений против человечности, которые творит Путин.

В ГУР отметили, что "подправляют" парашюты пилотам агрессора определенные службы, намекнув на ФСБ.

"Каждый из российских летчиков, совершающих боевые вылеты в украинское небо, убивают украинских женщин и детей, разрушают 500-килограммовыми бомбами и ракетами наши города, имеющие тысячелетнюю историю, по международным канонам – военный преступник, который будет осужден на большой тюремный срок. Отдавать таких людей в руки правосудия и открыть правду всему миру – это как-то не по кремлевским правилам. Лучше летчику перед вылетом силами традиционно серенького и незаметного лица (наследника "железного Феликса" и мелкого Путина) немного "подправить" парашют", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие пленные российские военнослужащие заявили о намерении остаться в Украине, поскольку боятся, что их в России расстреляют. По словам пленных оккупантов, их убивают свои же, чтобы они не возвращались домой. Поскольку они являются живым доказательством маниакальной лжи Путина.