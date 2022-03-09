'Дома на нас уже пришли похоронки, Путин – лжец': пленный оккупант заявил, что в России людей 'отрезали' от правды

Ряд пленных российских военнослужащих заявили о намерении остаться в Украине, поскольку боятся, что их в России расстреляют. По их словам, их дома уже и так считают мертвыми.

Об этом рассказал младший сержант Андрей Чеботаревский во время пресс-конференции пленных российских военных, которая прошла в агентстве "Интерфакс-Украина в среду, 9 марта. Он служил в в/ч 58198, 1 танкового полка, 2 мотострелковой дивизии Москвы.

"Мне дали возможность позвонить родителям, сообщить, что я жив. И когда я позвонил по телефону, мне сказали, что на меня пришла похоронка. В РФ я считаюсь мертвым человеком. Если нас захотят обменять, чего мы не желаем, нас расстреляют свои же и не дадут жить в России", – сказал Чеботаревский.

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Пленный отметил, что путинский режим сделал российских военных преступниками.

"Мы боимся туда возвращаться, потому что из-за президента России мы стали преступниками", сказал он.

По словам пленного, их убивают свои же, чтобы они не возвращались домой. Поскольку они являются живым доказательством маниакальной лжи Путина. Чеботаревский также подтвердил, что в Украине воюют солдаты срочной службы РФ, при которых подписывают контракт без их согласия.

"Нас отстреливают наши же военные, чтобы мы не вернулись домой. Мы – это живое доказательство того, что президент РФ Владимир Путин – лжец. Он заявляет на своих пресс-конференциях, что здесь нет военнослужащих срочной службы. Он заявляет, что в Украине не ведутся военные действия, а идет спецоперация, в которой принимают участие только контрактники. На самом деле это далеко не так", – заявил пленный Чеботаревский.

Он рассказал, что за военнослужащих, приходящих на срочную службу в РФ, подписывают контракт без их согласия – у них просто собирают документы, их цифрируют, после чего на срочников поступают выписки из приказов, на документах уже стоят их подписи.

Он также подтвердил, что они получают приказы стрелять по мирным жителям.

"Командование разных войск дает приказы стрелять по мирным жителям, городам, где нет военнослужащих. Руководство РФ хотят просто стереть города, людей с лица земли", – сказал он.

Пленный также рассказал, что в России людей просто отрезали от правды.

"Наши родственники фактически полностью отрезаны от интернета. В России блокируют видео с нами, о том, что мы призываем одуматься хотя бы президента", – сказал Чеботаревский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России признали "несколько случаев" отправления на войну в Украину солдат срочной службы. Такое заявление было сделано в Минобороны РФ.