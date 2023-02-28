Российский снаряд попал в подвал и убил четырех человек: что известно о погибших в приграничном селе на Черниговщине

Приграничные села Черниговской области практически каждый день находятся под обстрелом российских военных. Так, 1 февраля оккупанты обстреляли село Елино Сновской громады. Один из снарядов прилетел во двор частного дома. В результате погибли четыре человека, а один житель получил серьезные ранения.

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Погибли четыре человека, пятому удалось выжить

В тот день 1 февраля над селом Елино, что находится буквально в нескольких километрах от российской границы, начали кружить беспилотники.

"Когда услышали их, то сразу поняли, что со стороны России начнут стрелять. Кто мог, попрятались в подвалы. Примерно в 15 часов в село начали прилетать снаряды. Один из них как раз и угодил в подвал семьи Пляскиных. Там их было пять человек, и только одному повезло, Сергею Полянцеву, его ранило. Остальные погибли прямо там", – рассказывает местная жительница Анастасия.

В результате взрыва в погребе погибли супруги Пляскины – 63-летний Валерий и 61-летняя Мария. А также 33-летний Василий Иванов, который помогал семье по хозяйству.

Также погибла и жена Сергея Полянцева, 50-летняя Светлана Маховик.

Хотели уехать, но не успели

По словам местных жителей, Валерий и Мария Пляскины в день обстрела собирались уехать из села. Жить тут становится все опаснее и опаснее. Также покинуть Елино захотели и Светлана Маховик с Сергеем Полянцевым.

"Но никто не знал, через какое время враг начнет обстрел, легко можно было погибнуть по дороге. Тем более, что все дороги в нашем районе заминированы, и ехать всегда нужно очень осторожно. Возможно, поэтому решили спрятаться в подвале, переждать и потом уже выдвигаться. К ним присоединился и Вася Иванов. Но, к сожалению, их подвал и стал общей могилой", – продолжает Анастасия.

Мина прилетела прямо в подвал, пробила перекрытие. В живых остался только Сергей Полянцев. Он был серьезно ранен, множество осколков застряло в его теле. Его отправили в больницу и провели уже несколько операций.

Переселились из Лисичанска

Валерий и Мария Пляскины в село перебрались не так давно. Сами они родом из Луганской области, жили в Лисичанске, который сейчас под оккупацией. Валерий много лет проработал шахтером. Этот дом был дачей их дочери Юлии, которая сейчас живет в Киеве.

"Сначала в селе появился Валерий Пляскин с дочкой и внучками. А уже прошлым летом к ним переехала супруга Мария. Валерий был хорошим мастером, дома все время что-то ремонтировал, достраивал", – рассказывает местная жительница Елена. Недавно в семье появился свой бус, на нем они и собирались ехать из села.

По хозяйству им помогал Василий Иванов. Он подружился с этой семьей, вместе с Валерием кормил свиней, кур. Он у них буквально дневал и ночевал. Даже к матери, которая живет со вторым сыном, редко наведывался.

У погибшей Светланы Маховик остались двое сыновей. Старший, 21-летний Дмитрий от первого брака, сейчас служит в армии. Младший, 15-летний Никита, теперь живет с отцом Сергеем Полянцевым.

"У Светланы было большое хозяйство – утки, куры, гуси, корова, свиньи. Она жила лесом. Как только наступало тепло, она уходила на сбор ягод, грибов, она в лесу знала каждую кочку. Занималась своим огородом, сажала там все, ухаживала за цветами", – говорит родственница семьи Наталья.

"Мама была очень добрым человеком, очень любила нас с братом. Всю жизнь она проработала в доме культуры. Она была очень трудолюбивой и никогда на месте не сидела", – вспоминает о ней старший сын Дмитрий.

Он говорит, что примерно за час до трагедии общался с ней в мессенджере. "Она говорила, что летают дроны. Я сказал, чтобы они выезжали из села. Может быть, они не успели, на самом деле не знаю, что случилось и почему они побежали к соседям", – говорит Дмитрий.

Он уточняет, что это был уже второй обстрел села. Многие жители уже выехали оттуда.

Местные жители также жалуются, что власти забыли о приграничных селах области – Клюсы, Елино, Хреновку, Гута-Студенецкую. Редко когда сюда доходит гуманитарная помощь. Хлеб в эти села привозят 1-2 раза в две недели. Дороги вокруг сел заминированы, поэтому люди сами опасаются куда-то ехать. А приграничье в последние месяцы очень часто обстреливают.