Российский генерал воюет против брата-украинца, в родном селе на Волыни предателя прокляли. Фото

Генерал-лейтенант российской армии Михаил Зусько, который родился в селе Ветлы Волынской области, принимает участие в войне против Украины. При этом его родной брат Николай также воюет, но на стороне Вооруженных сил Украины.

Как рассказала староста населенного пункта Любовь Павлик, в родном селе военного, предавшего страну, проклинают, передают "Факты". До 2014 года, не смотря на то, что Михаил уехал на учебу в Рязань еще 30 лет назад, в Ветлах его помнили и ставили в пример.

Портрет теперь уже предателя Родины даже висел в школах. Некоторое время, как отметила женщина, им даже гордились. Но после 2014 года стало известно, что Зусько командовал боевиками на Донбассе.

Видео дня

"Я не знаю, как его назвать. Это нелюдь. Сколько человеческих жизней унес, сколько горя принес на нашу землю. Проклинаем его все в Ветлах", – подчеркнула Павлик.

Она отметила, что в селе живут его сестры и брат, который воюет в составе ВСУ.

Михаил Зусько является командующим 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Это подразделение понесло огромные потери на николаевском направлении. Об этом на свой странице в Facebook писал военный эксперт из Австрии Том Купер.

По его мнению Зусько показал себя бездарным стратегом.

"После гибели целой батальонно-тактической группы 7-й гвардейской дивизии ВДВ в тщетных попытках взять Вознесенск, генерал Зусько умудрился потерять еще одну БТГ 20-й мотострелковой дивизии в бесполезном наступлении на Николаев", – сказано в сообщении.

Отметим, что на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины есть профиль Зусько, он обозначен как военный преступник. На сайте говорится, что за участие в боевых действиях против Украины он получил повышение – из командира 1 АК (Донецк) стал заместителем командующего 49 Армией (г. Ставрополь) Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сдался в плен кадровый офицер российских ВС, который родился на Днепропетровщине и примкнул к армии агрессора в Крыму в 2014 году. Он заявил, что некоторые артиллеристы РФ якобы даже не знают, что стреляют по жилым домам, так как координаты им передает начальство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!