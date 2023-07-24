Российских туристов в Крыму обзывают и выгоняют с пляжей: что происходит на полуострове после подрыва моста

После подрыва Крымского моста цены на отдых и еду на полуострове выросли, а россияне продолжают отказываться от брони за услуги. В то же время местные жители обвиняют российских туристов в экономии на отпуске и мелком воровстве.

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К тому же сухопутный путь по оккупированным территориям особым спросом не пользуется. После первых двух дней ажиотажа теперь трасса стоит почти пустая.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Лишней копейки на мороженое не потратят"

После подрыва Крымского моста 17 июля часть российских туристов отказалась от отдыха на полуострове. Правда, по сравнению с первой половиной июля, когда пляжи и набережные крымских городов явно пустовали, сейчас тут отдыхающих прибавилось.

Но, правда, в основном на центральных пляжах Ялты, Алушты. Если пройти чуть дальше от центра – там все такая же пустота. То же самое происходит и в других небольших городах и поселках полуострова вдоль берега Черного моря.

В то же время сами крымчане очень жалуются на контингент туристов.

Одна из официанток из Алушты рассказала: "В этом году к нам приезжают жители РФ не то что среднего класса, а гораздо ниже. Если раньше еще их разбавляли более денежные россияне, то в этом году они не рискнули ехать к нам. У нас пансионаты, санатории наполняются за счет пенсионеров, которым выдают бесплатные путевки. Вы же понимаете, что эти люди лишней копейки даже на мороженое не потратят. У них там в столовых "все включено". А развлекаются они, гуляя по набережной и любуясь закатами. Это все у нас всегда бесплатно", – говорит женщина.

Она также рассказывает, что те, кто может себе позволить сходить в кафе или ресторан, безбожно воруют.

"Сколько бы стикеров с сахаром им ни принесла, все забирают с собой. Даже зубочистки воруют. У меня уносили ложки и вилки, тканевые салфетки. Чаевые дает каждый десятый, не более", – добавляет официантка.

На пляжах на туристов тоже жалуются. Говорят, что в этом году жадные отдыхающие очень редко покупают лежаки, им жалко 150-300 руб. (60–120 грн. – Ред.) в час за шезлонг. Поэтому большая часть пляжа уставлена пустыми лежаками, а туристы загорают на полотенцах вдоль берега.

Российские туристы жалуются на крымчан

Но и российские отдыхающие в долгу не остаются. Так, Юлия Авдеева рассказала о своем отдыхе в июле в Партените. По ее словам, туристов в этом населенном пункте обзывают "здыхлями", "полудохликами".

"Они обзывают здыхлями и ненавидят приезжих. Вокруг одни заборы, море за заборами. Городской пляж малюсенький, короткая полосочка, весь грязный, в окурках, оплеванный. Пойти некуда, кинотеатра нет, программ отдыха нет. Чтобы войти в парк санатория "Айвазовский", надо почки продать – так дорого", – описывает Юлия.

Женщина добавляет, что местные не любят приезжих и называют их такими словами, потому что ради них вынуждены ночевать в подвалах, гаражах, сараях, на чердаках, огородах. Местные ждут, что туристы будут привозить им полные кошельки денег.

Жалуется на то, что крымчане сдают им старое жилье с немытыми окнами, пыльной обстановкой, без ремонта, без интернета, без телевизора.

В Коктебеле россиянку Наталью Павлову выгнали с пляжа – за то, что она решила посидеть в тени под платным навесом. "Мне сказали, что место под навесом только для тех, кто заплатит, всем остальным нужно покинуть территорию. В Абхазии такого нет. А тут оскорбили, обозвали, сказали, что я загадила им пляж", – возмущается россиянка.

Еще одна туристка из РФ написала, что трасса "Таврида" – единственное современное сооружение в Крыму.

"Красивая природа, чистое море, остатки древних цивилизаций – на этом о хорошем все. Ужасный сервис, невкусная еда в ресторанах, все выглядит заброшенным и требующим ремонта. Ну и, конечно, местные люди, которые будут максимально стараться испортить вам отдых и вытянуть из вас деньги. Если ехать компанией, самой готовить и минимизировать контакты с местным населением, то тогда может все понравиться", – уверена отдыхающая.

Цены выросли после взрыва на мосту

После подрыва моста в Крыму выросли цены. Так, один из крымских видеоблогеров, который сам держит столовую, пожаловался, что за один день все подорожало на 5-10%. Колбаса, курица, яйца, овощи, молочные продукты.

По его словам, оптовики ссылаются на то, что грузовики с товаром теперь вынуждены ехать в объезд по оккупированным территориям, а это на 400 км дальше. Хотя они уже давно так ездят, поскольку через мост их не пускали еще после первого взрыва, в октябре прошлого года.

Владельцы жилья также подняли цены. Если в июне – начале июля можно было снять жилье недалеко от моря за 1500 руб., то теперь уже за 2500 руб.

Едут через Мариуполь и фотографируются

После второго подрыва Крымского моста российские туристы едут на полуостров и обратно в том числе и через оккупированные территории Запорожской, Донецкой областей. Путь лежит через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь.

Однако, судя по всему, на мировоззрение россиян искалеченный Мариуполь никак не повлиял. Напротив, они находят особое наслаждение в таком путешествии. В своих видео они ни слова не говорят о том, что тут погибли украинцы.

Так, одна пара с детьми на своем УАЗ "Патриот" после отдыха едет в Ростов.

Глава семьи останавливается возле знака "Мелитополь" и рассказывает, что Мелитополь – русский город, тут все хорошо, хорошие дороги. Правда, не упоминает, что дороги тут делали украинцы.

Далее парочка проезжает Бердянск и въезжает в Мариуполь. На видео кадры сожженных многоэтажек, разрушенный завод "Азовсталь". Тут россияне как-то примолкли, а на вопрос ребенка: "Что это?" – пояснили, что раньше тут был завод.

Большинство россиян не смущают пейзажи разрушенного Мариуполя. Напротив, люди пытаются фотографироваться на их фоне, выбирают лучшие локации. Рассказывают, что в городе что-то строится, есть люди, даже магазины и можно поесть. Но о том, кто виноват в разрушении Мариуполя, ни слова.

Правда, через пару дней после подрыва моста на этой "альтернативной" трассе количество автомобилей резко уменьшилось. Можно ехать практически одному по дороге. Небольшое скопление машин наблюдается только возле пунктов пропусков, где туристов тщательно проверяют. У некоторых смотрят телефоны, пересматривают содержимое чемоданов и сумок.

По сообщениям российских туроператоров, в первый день после взрыва моста они потеряли до 30% броней. Однако надеются, что туристы одумаются и начнут переносить свой отдых на август. Хотя последние взрывы на российских военных складах, когда даже останавливали железнодорожное движение поездов, уверенности не вселяют.

Нынешний сезон на полуострове практически провален.