Российская агрессия ставит всех на украинской земле под прицел – Посольство Украины в Израиле

Российские атаки не оставляют безопасных мест в Украине для гражданских граждан, и ракетные обстрелы Львова – тому подтверждение. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице Посольства Украины в Государстве Израиль в Facebook.

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"Жестокий ракетный удар по жилому дому во Львове привел к гибели пятерых мирных жителей и ранению тридцати семи. Зло российской вражеской армии достигает везде в Украине и не покидает безопасное место, даже недалеко на западе страны", - говорится в сообщении.

В Посольстве также призвали к противостоянию агрессору, ведь опасность с воздуха угрожает всем, кто находится на территории Украины.

"Нет ни одного гражданина, который бы ни был сейчас под прицелом – мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить такие ужасные случаи", - отметили в дипучреждении.

Как сообщалось, в ночь на четверг Россия нанесла ракетный удар по территории Украины, в результате которого разрушения понес, в частности, многоквартирный дом в одном из районов города Львова и объект инфраструктуры.