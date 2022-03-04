Охранники мемориала Холокоста задержали и передали СБУ двух корректировщиков артиллерии

Охрана Мемориала Холокоста "Бабий Яр" задержала корректировщика огня во время обстрела урочища и передала его СБУ. А сегодня, 4 марта, охранники Мемориала задержали возле инсталляции "Зеркальное поле" еще одного корректировщика с маяками для артиллерии.

Сейчас Центр Пространственных Технологий и Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр проводят исследование ракетного удара по урочищу. Оно свидетельствует, что вблизи "Авангарда" до начала Второй мировой войны находилось еврейское кладбище. А ракетный удар, который российские войска нанесли по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел территорию бывшего военного кладбища. Исследователи Центра Пространственных Технологий также отмечают, что места поражения находятся очень близко – на расстоянии 20–30 метров до мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, ромов и представителей других национальностей.

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"Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 годы, и там в разных местах убили от 70 до 100 тысяч человек, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя затрагивать", – отметил директор Центра Пространственных Технологий Максим Рохманийко.

Напомним, войска Российской Федерации нанесли три ракетных удара по территории Бабьего Яра 1 марта. В результате обстрела погибли пятеро мирных граждан. Исследователи Центра Пространственных Технологий также отметили, что враг попал в телебашню и соседнее здание целенаправленно. Спортивный комплекс "Авангард", скорее всего, повредили случайно, а на самом деле российские войска пытались во второй раз ударить по телевышке.

Кроме того, на расстоянии 10 метров от здания Авангарда, куда пришелся удар, в здании бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища, планировалось открытие Музея жертв и забвения трагедии Бабьего Яра. Реализация проекта осуществлялась Мемориальным центром Холокоста совместно с государством. К реставрации здания конторы присоединилось международное архитектурное бюро OFFPOLINN, базирующееся в Нью-Йорке и Мадриде.

Отметим, что объекты, возведенные в урочище Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", как например символическая синагога "Место для размышлений", Кристальная стена плача художницы-концептуалистки Марины Абрамович, аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле", серия инсталляций "Взгляд в прошлое", памятник Куреневской трагедии не пострадали.